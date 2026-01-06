В Україні почала діяти єдина форма квитка для громадського транспорту

З 1 січня 2026 року в Україні відбулася масштабна уніфікація правил проїзду в громадському транспорті. Згідно з наказом Мінрозвитку № 1066, відтепер для всіх видів транспорту — від міських автобусів до метрополітену — запроваджено єдину форму квитка. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Цей крок є фундаментом для майбутнього впровадження загальнонаціональної системи Smart Ticket.

Наказ встановлює єдину форму квитка для всіх видів транспорту, зокрема для:

міських і приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати є рівноцінними та легітимними.

Обов’язкові реквізити квитка

Відтепер усі квитки мають містити, зокрема:

інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір — за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);

інформацію про страховий договір і страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці квитка.

Підтвердження електронного квитка

Раніше під час оплати проїзду в автоматизованих системах пасажир фактично мав лише списання коштів з банківської та транспортної картки без повноцінного квитка. Це створювало незручності та не давало чіткого підтвердження поїздки.

Відтепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ з усіма обов’язковими реквізитами — так само, як і паперовий квиток. Після оплати пасажир може отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту або мобільний застосунок, а також в особистому електронному кабінеті.

«Таким чином, електронний квиток стає зрозумілим і законним підтвердженням поїздки, а не лише фактом списання коштів», — йдеться у повідомленні.

Особливості квитків

Для міжміських автобусних маршрутів квиток має містити повну інформацію про рейс, зокрема:

місце та час пересадок,

тривалість очікування між рейсами.

Для міжнародних перевезень встановлено вимогу персоналізації квитка — із зазначенням імені та прізвища пасажира відповідно до паспортного документа, забороною передачі квитка іншій особі та інформацією про пересадки.

Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції у разі перевезення багажу.

Вперше — вимоги для міського електротранспорту

Вперше на нормативному рівні затверджено вимоги до квитків для:

трамваїв,

тролейбусів,

метрополітену.

Електронний квиток може бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира. Дані про страхування дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

Наступний крок — єдиний Smart Ticket

Раніше Мінрозвитку також затвердило технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду (АСООП), які мають забезпечити інтероперабельність електронних квитків, зокрема для обслуговування пільгових категорій громадян.

«Ці рішення створюють підґрунтя для впровадження в Україні єдиного Smart Ticket та подальшої цифровізації сфери пасажирських перевезень», зазначили у міністерстві.