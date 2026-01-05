Топ-50 економік світу: хто зріс найбільше за останні 25 років?

Сполучені Штати залишаються беззаперечним лідером світової економіки з ВВП у $30,6 трлн, і, за прогнозами, зберігатимуть цю першість ще довгі роки. Про це свідчать дані МВФ, оприлюднені порталом Visual Capitalist 5 січня.

Ключові лідери рейтингу

У той час як США домінують за розміром економіки, їхні конкуренти демонструють значно вищі темпи зростання.

США: За останні 25 років реальний ВВП країни зростав у середньому на 2,1% щорічно. Це значно вищий показник, ніж у багатьох інших розвинених країн (наприклад, Японія зростала лише на 0,6%, а Німеччина — на 1,0%).

Китай: Головний конкурент Америки показав найвищий середній темп зростання серед великих економік — 8,0% на рік. З 2000 року економіка Китаю зросла з $1,2 трлн до $19,4 трлн завдяки експансії у світовому виробництві та торгівлі.

Індія: Країна вже обійшла Великобританію, ставши п'ятою найбільшою економікою світу. Її середньорічне зростання склало 6,4%.

Зміна лідерів росту

Хоча Китай лідирував за темпами зростання протягом останніх 25 років, останнім часом тренд змінюється на користь Індії. Прогнозується, що у 2026 році економіка Індії зросте на 6,3%, тоді як Китаю — лише на 4,0%. Очікується, що вже наступного року Індія обжене Японію і стане четвертою економікою світу, а згодом націлиться на місце Німеччини.

Також варто відзначити європейських лідерів росту: Ірландія (5,2%) та Польща (3,6%) демонструють темпи, що значно перевищують середні показники по регіону.

А де Україна?

Україна не потрапила до списку топ-50, оскільки поріг входу в цей рейтинг становить близько $300 млрд, тоді як номінальний ВВП України у 2025 році оцінюється нижче.

Розмір ВВП України на 2025 рік, згідно зі звітом МВФ, прогнозується на рівні $209,7 млрд. Україна посідає орієнтовно 59-те місце у світі.