Форекс і криптовалютний прогноз на 05 — 09 січня 2026 року

💶 EUR/USD

Як і передбачали аналітики брокерської компанії XFINE, після тесту опору на рівні 1.1800 пара EUR/USD відкотилася до 1.1700 та завершила тиждень на позначці 1.1720, утримуючись вище ключових рівнів підтримки. На прийдешньому тижні очікується спроба зростання в напрямку опору 1.1765 з подальшим повторним тестом зони 1.1800−1.1820. Упевнений прорив цієї зони відкриє шлях до 1.1900−1.1915 та далі — до 1.2000. У протилежному випадку, якщо парі вдасться пробити підтримку 1.1700, цілями стануть 1.1650−1.1680, а згодом — 1.1575−1.1615.

₿ BTC/USD

Біткойн проігнорував зміцнення долара США та закрив п’ятничну сесію поблизу психологічно важливого рівня 90,000 — на позначці 90,024. Водночас пара BTC/USD залишається в межах діапазону консолідації 83,800−94,500, торгуючись у його центральній частині. Для скасування ведмежого сценарію та відновлення стійкого зростання необхідне закріплення пари вище зони 95,000−100,000. Для цього потрібні серйозні драйвери, яких наразі немає. Згасання бичачого імпульсу може призвести до відкату до нижньої межі діапазону. У разі пробою підтримки 83,800 наступною ведмежою ціллю стане рівень 80,540.

🛢️ Brent

Нафта Brent завершила тиждень на рівні 60.69 долара за барель, залишаючись під тиском після невдалої «передріздвяної» атаки биків. Від цього рівня можливий новий відскок у напрямку 62.00−62.20 з орієнтиром на 63.00 та ризиком подальшого повернення до 60.00, а далі — до 58.50 і річного мінімуму 58.17. Водночас ринки зберігають підвищену обережність на тлі захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро спецслужбами США. Венесуела є найбільшим у світі власником запасів нафти, і подальший розвиток ситуації в країні може мати вкрай серйозний вплив на нафтові котирування.

🥇 XAU/USD

Як і прогнозувалося, після оновлення історичного максимуму золото перейшло у фазу корекції та завершило тиждень на рівні 4,332 долара за унцію. Останніми днями ціна рухалася вздовж Pivot Point 4,350, залишаючись вище ключової зони підтримки 4,200−4,250. Поточного тижня можлива короткострокова корекція в напрямку цієї підтримки з подальшим відновленням зростання до 4,375−4,400. Пробій вище цієї зони опору відкриє шлях до рівнів 4,485−4,550. Зниження та закріплення нижче 4,170 скасують бичачий сценарій і вкажуть на ризики глибшої корекції до 4,000−4,020.

🧭 Висновок

У період з 05 по 09 січня 2026 року увага ринків буде зосереджена на даних щодо ділової активності в США (ISM PMI), показниках ринку праці, включно зі звітом ADP та статистикою заявок на допомогу з безробіття, а також на публікації грудневого звіту щодо зайнятості в США (non-farm payrolls). У Європі ключовою подією стануть дані з інфляції в єврозоні, здатні вплинути на очікування щодо політики ЄЦБ.