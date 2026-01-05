Форекс і криптовалютний прогноз на 05 — 09 січня 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 січня 2026, 9:35

Форекс і криптовалютний прогноз на 05 — 09 січня 2026 року

Перший повноцінний торговельний тиждень 2026 року стартує після святкових вихідних в умовах змішаної динаміки на світових ринках. Учасники торгів поступово повертаються до активної роботи, при цьому долар США демонструє помірне зміцнення. Рівень глобальної ліквідності залишається стриманим, а увага інвесторів знову зміщується до макроекономічної статистики, яка найближчими днями формуватиме ринкові настрої та задаватиме напрям руху котирувань.

Перший повноцінний торговельний тиждень 2026 року стартує після святкових вихідних в умовах змішаної динаміки на світових ринках.

💶 EUR/USD

Як і передбачали аналітики брокерської компанії XFINE, після тесту опору на рівні 1.1800 пара EUR/USD відкотилася до 1.1700 та завершила тиждень на позначці 1.1720, утримуючись вище ключових рівнів підтримки. На прийдешньому тижні очікується спроба зростання в напрямку опору 1.1765 з подальшим повторним тестом зони 1.1800−1.1820. Упевнений прорив цієї зони відкриє шлях до 1.1900−1.1915 та далі — до 1.2000. У протилежному випадку, якщо парі вдасться пробити підтримку 1.1700, цілями стануть 1.1650−1.1680, а згодом — 1.1575−1.1615.

BTC/USD

Біткойн проігнорував зміцнення долара США та закрив п’ятничну сесію поблизу психологічно важливого рівня 90,000 — на позначці 90,024. Водночас пара BTC/USD залишається в межах діапазону консолідації 83,800−94,500, торгуючись у його центральній частині. Для скасування ведмежого сценарію та відновлення стійкого зростання необхідне закріплення пари вище зони 95,000−100,000. Для цього потрібні серйозні драйвери, яких наразі немає. Згасання бичачого імпульсу може призвести до відкату до нижньої межі діапазону. У разі пробою підтримки 83,800 наступною ведмежою ціллю стане рівень 80,540.

🛢️ Brent

Нафта Brent завершила тиждень на рівні 60.69 долара за барель, залишаючись під тиском після невдалої «передріздвяної» атаки биків. Від цього рівня можливий новий відскок у напрямку 62.00−62.20 з орієнтиром на 63.00 та ризиком подальшого повернення до 60.00, а далі — до 58.50 і річного мінімуму 58.17. Водночас ринки зберігають підвищену обережність на тлі захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро спецслужбами США. Венесуела є найбільшим у світі власником запасів нафти, і подальший розвиток ситуації в країні може мати вкрай серйозний вплив на нафтові котирування.

🥇 XAU/USD

Як і прогнозувалося, після оновлення історичного максимуму золото перейшло у фазу корекції та завершило тиждень на рівні 4,332 долара за унцію. Останніми днями ціна рухалася вздовж Pivot Point 4,350, залишаючись вище ключової зони підтримки 4,200−4,250. Поточного тижня можлива короткострокова корекція в напрямку цієї підтримки з подальшим відновленням зростання до 4,375−4,400. Пробій вище цієї зони опору відкриє шлях до рівнів 4,485−4,550. Зниження та закріплення нижче 4,170 скасують бичачий сценарій і вкажуть на ризики глибшої корекції до 4,000−4,020.

🧭 Висновок

У період з 05 по 09 січня 2026 року увага ринків буде зосереджена на даних щодо ділової активності в США (ISM PMI), показниках ринку праці, включно зі звітом ADP та статистикою заявок на допомогу з безробіття, а також на публікації грудневого звіту щодо зайнятості в США (non-farm payrolls). У Європі ключовою подією стануть дані з інфляції в єврозоні, здатні вплинути на очікування щодо політики ЄЦБ.

На думку експертів XFINE, базові сценарії виглядають так: для EUR/USD — нейтральний / помірно ведмежий, поки пара залишається нижче 1.1820; ризики зниження зростають у разі пробою 1.1650. Для BTC/USD — нейтральний / помірно бичачий за торгівлі вище 90,000, ключовий опір — 95,000. Для Brent — нейтральний / помірно ведмежий, поки ціна залишається нижче 63.00−65.00, із залежністю від розвитку ситуації у Венесуелі. Для XAU/USD — ведмежий, поки золото залишається вище 4,250.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами