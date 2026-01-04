Качка: Україні треба $800 млрд для економічного процвітання

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 січня 2026, 17:00

Качка: Україні треба $800 млрд для економічного процвітання

Для забезпечення економічного процвітання Україні на наступні десять років потрібно консолідувати близько $800 мільярдів. Про це український віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив на брифінгу за результатами зустрічі з радниками з питань національної безпеки у суботу, 3 січня.

Для забезпечення економічного процвітання Україні на наступні десять років потрібно консолідувати близько $800 мільярдів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як повідомляє DW, на цій зустрічі у Києві обговорювався Prosperity Framework — «Пакет процвітання» для України — документ, що передбачає економічну складову безпекових угод в рамках мирного плану.

«Є консенсус щодо масштабів цього фінансування, який будується на розрахунках Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу», — наголосив Качка.

За його словами, у пакеті є кілька складових: кошти на компенсацію збитків фізичним особам, загальна реконструкція та відновлення України, макрофінансова стабільність, бустер для економічного розвитку — орієнтовно у масштабах 200 мільярдів доларів.

Долучитися до «Пакета процвітання» готові представники 15 країн — членів ЄС і держав поза блоком. «Це країни, з якими ми уклали угоди про вільну торгівлю вже під час війни: Канада, Норвегія, Британія. Роль Європейського Союзу буде дуже великою, і та підтримка, яку ЄС нам надає, є дуже важливою», — сказав Качка.

Інтеграція до ЄС є одним із наріжних елементів «Пакета процвітання»

Віцепрем'єр також підкреслив, що інтеграція України до Європейського Союзу «є одним із наріжних елементів «Пакета процвітання». Йдеться як про сам факт вступу в ЄС, так і про здійснення заходів, які Україна планує в рамках переговорів про вступ.

«Вступ до Європейського Союзу є наріжним елементом цього пакета. Щодо того, що ця допомога сумісна з правилами Європейського Союзу, тут повний консенсус є, немає жодних дебатів, сумнівів і недоліків», — підкреслив Качка.

Він додав, що за будь-яких обставин, з тими руйнуваннями, які є, Україна може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій на регіональному рівні для розвитку і бізнесу і інфраструктури.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами