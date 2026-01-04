Качка: Україні треба $800 млрд для економічного процвітання

Для забезпечення економічного процвітання Україні на наступні десять років потрібно консолідувати близько $800 мільярдів. Про це український віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив на брифінгу за результатами зустрічі з радниками з питань національної безпеки у суботу, 3 січня.

Як повідомляє DW, на цій зустрічі у Києві обговорювався Prosperity Framework — «Пакет процвітання» для України — документ, що передбачає економічну складову безпекових угод в рамках мирного плану.

«Є консенсус щодо масштабів цього фінансування, який будується на розрахунках Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу», — наголосив Качка.

За його словами, у пакеті є кілька складових: кошти на компенсацію збитків фізичним особам, загальна реконструкція та відновлення України, макрофінансова стабільність, бустер для економічного розвитку — орієнтовно у масштабах 200 мільярдів доларів.

Долучитися до «Пакета процвітання» готові представники 15 країн — членів ЄС і держав поза блоком. «Це країни, з якими ми уклали угоди про вільну торгівлю вже під час війни: Канада, Норвегія, Британія. Роль Європейського Союзу буде дуже великою, і та підтримка, яку ЄС нам надає, є дуже важливою», — сказав Качка.

Інтеграція до ЄС є одним із наріжних елементів «Пакета процвітання»

Віцепрем'єр також підкреслив, що інтеграція України до Європейського Союзу «є одним із наріжних елементів «Пакета процвітання». Йдеться як про сам факт вступу в ЄС, так і про здійснення заходів, які Україна планує в рамках переговорів про вступ.

«Вступ до Європейського Союзу є наріжним елементом цього пакета. Щодо того, що ця допомога сумісна з правилами Європейського Союзу, тут повний консенсус є, немає жодних дебатів, сумнівів і недоліків», — підкреслив Качка.

Він додав, що за будь-яких обставин, з тими руйнуваннями, які є, Україна може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій на регіональному рівні для розвитку і бізнесу і інфраструктури.