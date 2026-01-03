Лагард заробила на 50% більше, ніж вказав ЄЦБ

Реальні доходи голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на 50% більші, ніж базова зарплата, зазначена у річному звіті європейського регулятора, пише Financial Times з посиланням на власний аналіз.

Скільки заробила Лагард

Так, згідно з підрахунками газети, за підсумками 2024 року Лагард заробила загалом 726 тис. євро, що на 56% більше за вказані у звіті ЄЦБ 466 тис. євро.

Це означає, що Лагард заробляє майже вчетверо більше, ніж голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, чия зарплата встановлюється федеральним законом США і в даний час обмежена сумою майже 173 тис євро.

Financial Times зазначає, що одна лише базова зарплата Лагард робить її найоплачуванішим чиновником у Євросоюзі.

За даними газети, крім базової зарплати Лагард отримує приблизно 135 тис. євро у вигляді додаткових виплат на житло та інші потреби. Ще 125 тис. євро Лагард приносить посаду одного із 18 членів ради директорів Банку міжнародних розрахунків.

Розрахунки Financial Times засновані на річних звітах ЄЦБ та Банку міжнародних розрахунків, а також технічному документі, що визначає умови оплати праці вищих посадових осіб європейського регулятора.

В ЄЦБ відмовилися коментувати результати аналізу FT, але вказали, що розмір оплати праці голови було встановлено комітетом з винагород «на початку існування ЄЦБ», заснованого в 1998 році.

«Єдиною зміною у зарплаті з тих пір для всіх голів стало щорічне коригування заробітної плати, яке застосовується до всіх співробітників ЄЦБ», — зазначено у відповіді регулятора.