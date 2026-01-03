Лагард заробила на 50% більше, ніж вказав ЄЦБ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 січня 2026, 12:40

Лагард заробила на 50% більше, ніж вказав ЄЦБ

Реальні доходи голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на 50% більші, ніж базова зарплата, зазначена у річному звіті європейського регулятора, пише Financial Times з посиланням на власний аналіз.

Реальні доходи голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на 50% більші, ніж базова зарплата, зазначена у річному звіті європейського регулятора, пише Financial Times з посиланням на власний аналіз.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСкільки заробила ЛагардТак, згідно з підрахунками газети, за підсумками 2024 року Лагард заробила загалом 726 тис. євро, що на 56% більше за вказані у звіті ЄЦБ 466 тис. євро.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки заробила Лагард

Так, згідно з підрахунками газети, за підсумками 2024 року Лагард заробила загалом 726 тис. євро, що на 56% більше за вказані у звіті ЄЦБ 466 тис. євро.

Це означає, що Лагард заробляє майже вчетверо більше, ніж голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, чия зарплата встановлюється федеральним законом США і в даний час обмежена сумою майже 173 тис євро.

Financial Times зазначає, що одна лише базова зарплата Лагард робить її найоплачуванішим чиновником у Євросоюзі.

За даними газети, крім базової зарплати Лагард отримує приблизно 135 тис. євро у вигляді додаткових виплат на житло та інші потреби. Ще 125 тис. євро Лагард приносить посаду одного із 18 членів ради директорів Банку міжнародних розрахунків.

Розрахунки Financial Times засновані на річних звітах ЄЦБ та Банку міжнародних розрахунків, а також технічному документі, що визначає умови оплати праці вищих посадових осіб європейського регулятора.

В ЄЦБ відмовилися коментувати результати аналізу FT, але вказали, що розмір оплати праці голови було встановлено комітетом з винагород «на початку існування ЄЦБ», заснованого в 1998 році.

«Єдиною зміною у зарплаті з тих пір для всіх голів стало щорічне коригування заробітної плати, яке застосовується до всіх співробітників ЄЦБ», — зазначено у відповіді регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами