3 січня 2026, 11:47

Долар зростає на початку 2026 року після найбільшого річного падіння за вісім років

У п'ятницю долар США розпочав 2026 рік сильнішим, подолавши торішнє падіння відносно більшості валют, оскільки інвестори очікують критичного тижня економічних даних, які можуть спрямувати політику Федеральної резервної системи та світові ринки, пише Reuters.

Долар відновлює позиції

Це відновлення відбувається після найрізкішого річного спаду з 2017 року, який перевищив 9%, що зумовлено скороченням розриву в процентних ставках з іншими економіками та постійними побоюваннями щодо фінансового стану США, глобальної торговельної війни та незалежності ФРС — ризиків, які залишаються актуальними цього року.

Що зі ставками ФРС

Очікується, що потік даних наступного тижня, увінчаний звітом про зайнятість наступної п'ятниці, дасть підказки щодо того, чи знизить ФРС ставки далі, оскільки ринки вже прогнозують два зниження порівняно з одним, прогнозованим розділеним центральним банком.

«Це буде час для проведення великої кількості оцінок, у нас не буде засідання ФРС до кінця місяця, але консенсусу немає», — сказав Хуан Перес, директор з торгівлі Monex USA у Вашингтоні.

«Це минуле припинення роботи уряду США було безпрецедентним і неймовірно тривалим, тому воно справді вплинуло на те, як дані збиралися, інтерпретувалися та могли бути оцінені або визнані повністю точними». Ринки Японії та Китаю були закриті в п'ятницю, що призвело до низького обсягу торгів.

Індекс долара, який вимірює курс долара до кошика валют, зріс на 0,24% до 98,48, а євро знизився на 0,25% до 1,1716 долара.

Євро

Згідно з опитуванням, виробнича активність у єврозоні в грудні впала до найнижчого рівня за дев'ять місяців. Валюта зросла більш ніж на 13% минулого року, що є найбільшим річним зростанням з 2017 року.

Фунт

Фунт стерлінгів знизився на 0,18% до $1,3445 після зростання на 7,7% у 2025 році, що також стало найбільшим річним стрибком з 2017 року. Інвестори також стежитимуть за тим, кого президент США Дональд Трамп обере наступним головою ФРС, оскільки термін повноважень нинішнього глави Джерома Павелла закінчується у травні.

Трамп заявив, що цього місяця він обере свого голови ФРС, і багато учасників ринку очікують, що Трамп буде прихильником подальшого зниження ставок, оскільки президент неодноразово критикував Пауелла та ФРС за те, що вони не знижують вартість запозичень швидшими темпами та у більших масштабах.

Трейдери повністю враховують два зниження цього року порівняно з одним, прогнозованим нині розділеною радою директорів ФРС.

«Ми очікуємо, що побоювання щодо незалежності центрального банку триватимуть і у 2026 році, і розглядаємо майбутню зміну керівництва ФРС як одну з кількох причин, чому ризики навколо нашого прогнозу ставки ФРС є „голубиними“», — йдеться у записці для клієнтів стратегів Goldman Sachs.

Єна — як виключення

Японська єна ослабла на 0,16% відносно долара до 156,91 після зростання менш ніж на 1% відносно долара у 2025 році. Вона залишалася близькою до 10-місячного мінімуму в 157,89, досягнутого у листопаді, що привернуло увагу політиків та посилило очікування щодо можливого втручання Банку Японії.

Банк Японії двічі підвищував процентні ставки минулого року, але це мало підтримало динаміку єни, оскільки інвестори, схоже, очікували більш агресивного темпу зростання.

Згідно з даними LSEG, ринки не враховують ймовірність чергового підвищення ставки Банком Японії до липня з більш ніж 50%. У криптовалютах біткоїн зріс на 1,64% до $89 741,61.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
