Neuralink Маска анонсувала масове виробництво чипів для мозку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 січня 2026, 10:45

Neuralink Маска анонсувала масове виробництво чипів для мозку

Компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску, планує у 2026 році розпочати масове виробництво інтерфейсів «мозок-комп'ютер». Про це Маск повідомив у X.

Компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску, планує у 2026 році розпочати масове виробництво інтерфейсів «мозок-комп'ютер».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Плани Маска

За його словами, вже цього року компанія має намір перейти до спрощеної та майже повністю автоматизованої хірургічної процедури імплантації мозкового чипа.

Ключовою особливістю оновленої технології є те, що спеціальні «нитки» пристрою проходитимуть через тверду мозкову оболонку без необхідності її видалення, що значно зменшує ризики під час операції.

Мозковий імплантат Neuralink призначений насамперед для допомоги людям із травмами спинного мозку та іншими неврологічними порушеннями. Перший пацієнт, якому було вживлено чип, уже використовує його для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації дописів у соціальних мережах та керування курсором на ноутбуці.

Компанія вперше представила свою технологію ще у 2019 році. Вона передбачає імплантацію в мозок надтонких електродів, які зчитують нейронні сигнали та передають їх на зовнішні пристрої. Основна мета розробки — дати змогу паралізованим людям керувати комп’ютерами та смартфонами без фізичного руху.

Коли розпочалися випробування

Випробування імплантатів на людях Neuralink розпочала у 2024 році, після усунення зауважень з боку Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA). Раніше, у 2022 році, регулятор відхилив заявку компанії через питання безпеки.

Ілон Маск також неодноразово заявляв, що в перспективі такі імпланти можуть дозволити людям спілкуватися телепатично та швидко «завантажувати» іноземні мови.

Крім того, він окреслював сценарій, у якому технології Neuralink інтегруються з гуманоїдним роботом Tesla Optimus, створюючи єдину екосистему для допомоги людям із фізичними обмеженнями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
3 січня 2026, 16:41
#
Маску схоже вже вживили
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами