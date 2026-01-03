Neuralink Маска анонсувала масове виробництво чипів для мозку

Компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску, планує у 2026 році розпочати масове виробництво інтерфейсів «мозок-комп'ютер». Про це Маск повідомив у X.

Плани Маска

За його словами, вже цього року компанія має намір перейти до спрощеної та майже повністю автоматизованої хірургічної процедури імплантації мозкового чипа.

Ключовою особливістю оновленої технології є те, що спеціальні «нитки» пристрою проходитимуть через тверду мозкову оболонку без необхідності її видалення, що значно зменшує ризики під час операції.

Мозковий імплантат Neuralink призначений насамперед для допомоги людям із травмами спинного мозку та іншими неврологічними порушеннями. Перший пацієнт, якому було вживлено чип, уже використовує його для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації дописів у соціальних мережах та керування курсором на ноутбуці.

Компанія вперше представила свою технологію ще у 2019 році. Вона передбачає імплантацію в мозок надтонких електродів, які зчитують нейронні сигнали та передають їх на зовнішні пристрої. Основна мета розробки — дати змогу паралізованим людям керувати комп’ютерами та смартфонами без фізичного руху.

Коли розпочалися випробування

Випробування імплантатів на людях Neuralink розпочала у 2024 році, після усунення зауважень з боку Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA). Раніше, у 2022 році, регулятор відхилив заявку компанії через питання безпеки.

Ілон Маск також неодноразово заявляв, що в перспективі такі імпланти можуть дозволити людям спілкуватися телепатично та швидко «завантажувати» іноземні мови.

Крім того, він окреслював сценарій, у якому технології Neuralink інтегруються з гуманоїдним роботом Tesla Optimus, створюючи єдину екосистему для допомоги людям із фізичними обмеженнями.