Держава сплачуватиме ЄСВ за цивільних, які перебували в полоні

З 1 січня 2026 року держава бере на себе обов’язок сплачувати ЄСВ за цивільних осіб, які були позбавлені особистої свободи (полон) внаслідок збройної агресії проти України. Це передбачено законом від 27 лютого 2025 року № 4280-IX, йдеться у повідомленні Податкової.

На кого поширюється закон

Норми закону поширюються на громадян, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Водночас дія закону не поширюється на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, оскільки для них передбачені інші механізми соціального страхування.

Хто і як сплачуватиме ЄСВ

Платником ЄСВ за таких осіб визначено Пенсійний фонд України. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

ЄСВ сплачуватиметься у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, що дозволить зараховувати відповідні періоди до страхового стажу.

Що це означає для громадян

Час перебування цивільної особи в полоні буде зарахований до страхового стажу, що є важливим для подальшого призначення та розрахунку пенсії.

За який період сплачуватиметься ЄСВ

Держава сплачуватиме ЄСВ:

за весь період перебування особи в полоні;

протягом шести місяців після її звільнення.

Важливо, що закон має зворотну дію в часі: соціальне страхування охоплюватиме також періоди полону, які відбулися до набрання чинності законом.