Прозорість за стандартами ЄС: НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації про ризики

Національний банк України запроваджує нові вимоги до оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації. Мета реформи — привести українське банківське регулювання у відповідність до європейського законодавства (Регламент ЄС № 575/2013 та стандарти Pillar 3) і посилити ринкову дисципліну. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідна постанова НБУ № 165 набрала чинності 1 січня 2026 року.

Що саме будуть оприлюднювати банки

Згідно з новими правилами, фінансові установи мають розкривати два типи даних:

Кількісна інформація: ключові показники діяльності та конкретні рівні ризиків.

Якісна інформація: опис внутрішніх підходів банку до управління ризиками та корпоративного управління.

Розкриття інформації здійснюватиметься за стандартизованими шаблонами, що дозволить клієнтам та інвесторам легко порівнювати дані різних банків.

Графік впровадження (етапи)

Реформа розрахована на кілька років, щоб надати банкам час для підготовки:

2026 рік: впровадження шаблонів щодо капіталу, ліквідності, коефіцієнта левериджу та політики винагороди.

2027 рік: розкриття інформації про ESG-ризики (екологічні, соціальні та управлінські) та контрциклічний буфер капіталу.

Ключові дедлайни для банків:

До 30 вересня 2026 року банки мають розробити внутрішні документи для нового порядку розкриття даних.

До 30 квітня 2027 року відбудеться перше оприлюднення звітів (за даними на 01.01.2027).

Для банківських груп терміни дещо довші: перші звіти мають бути публічно представлені до 1 червня 2028 року.

Чому це важливо

За словами НБУ, більша прозорість дозволить зробити банківський сектор зрозумілішим для вкладників. Тепер кожен зможе побачити не лише загальні цифри прибутку, а й те, як банк працює із проблемними активами та наскільки ефективно він захищений від потенційних фінансових шоків.