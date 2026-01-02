Чому відкдючення світла дедалі частіше відбувається хаотично

Кінець року ознаменувався черговими ударами по енергетичній інфраструктурі. У багатьох регіонах споживачі опинилися в умовах нестабільного електропостачання. Що ускладнює ситуацію цього року та чи залишається місце для оптимізму, розповів в колоні для ЕП директор Науково-виробничого підприємства «Енерго-плюс» Євген Корф.

Хоча енергетики докладають максимум зусиль для утримання системи в робочому стані, відключення стали тривалими та непередбачуваними. Це не випадковість. Коментарі керівництва НЕК «Укренерго» містять зважений, але чіткий меседж: графіки можуть діяти всю зиму, а ситуація залежатиме від багатьох змінних.

Водночас опрацьовуються різні моделі розвитку подій: від відносно контрольованих відключень до глибокої кризи з тривалими розривами. Хоча анонсу блекаутів немає, дискусія про довгі відключення стала відкритою.

Чинники нестабільності

Ключовим фактором нестабільності залишається війна. Восени 2025 року агресор здійснив серію повітряних атак по об'єктах генерації, системах передавання й розподілу електроенергії. За підрахунками експертів, з початку сезону зафіксовано понад десять таких ударів, а до кінця зими їх кількість може перевищити сорок.

Уже зараз наслідки відчутні: на окремих об'єктах генерації ступінь пошкоджень сягає 70%, а 19 листопада внаслідок атаки знизили генерацію три АЕС. Це суттєво обмежує резерви системи, особливо в періоди пікового споживання.

Другий чинник — морози. Зниження температури впливає на споживання, особливо в побутовому секторі. Навантаження на мережі зростає імпульсивно, що потребує негайної реакції диспетчерів. Вони вмикають додаткову генерацію та збільшують імпорт, але в умовах руйнувань інфраструктури це не завжди можливо.

Третій чинник — дефіцит маневрових потужностей. Відновлення об'єктів іде повільно, частина з них — на межі експлуатації. Хоча сонячна енергія частково компенсує втрати (після 25 грудня її частка традиційно зростає), у грудні-січні загальний дефіцит може сягати 3−4 ГВт у пікові години споживання.

У поєднанні ці чинники створюють передумови для систематичних і тривалих відключень, які цього разу можуть затягнутися на тижні.

Чому графіки змінюють у реальному часі

Для багатьох споживачів найбільш прикрою частиною нинішньої ситуації є хаотичність графіків. Люди бачать на сайті оператора одне, а в реальності відбувається інше: відключення тривають довше, світло зникає без попередження. Це не брак компетентності, а наслідок роботи системи в аварійному режимі.

Зараз у багатьох регіонах країни електропостачання забезпечується через резервні або тимчасові лінії живлення, які не були призначені для таких навантажень. Коли на одну лінію «сідає» надто багато споживачів, вона може виходити з ладу, створюючи нові ризики і для мереж, і для відновлення.

Щоб уникнути повного знеструмлення, диспетчери змінюють графіки в ручному режимі. Такий підхід дозволяє зберегти керованість системи.

Ніхто не створює плутанину навмисно: енергетики намагаються максимально довго подавати світло більшій кількості споживачів, використовуючи наявні ресурси. Іноді це призводить до необхідності змінювати плани кілька разів на день.

Удари й захист

Останні атаки агресора мають іншу якість. Якщо у 2022−2023 роках їх головним фокусом була генерація, то зараз вони спрямовані на вузлові підстанції, газосховища і логістичну інфраструктуру. Це ускладнює відновлення об'єктів.

Мета ворога — послідовне виведення з ладу всіх ключових елементів системи. Хоча понад 70% трансформаторів мають захисні кожухи чи розміщені в укриттях, цього все одно недостатньо, аби повністю запобігти руйнуванню.

Проблема ускладнюється тим, що миттєво відновити одразу кілька підстанцій чи ТЕС неможливо. Потрібні деталі, високовольтне обладнання, логістика і фахівці. Тож шанси на швидке повернення до стабільного енергопостачання нижчі.

Якими можуть бути відключення

Чи варто готуватися до ще довших відключень? Хоча офіційних прогнозів на весь сезон немає, з окремих заяв керівництва «Укренерго» можна зробити висновок: відомство готується до кількох сценаріїв, від помірного до критичного.

У компанії визнають, що графіки можуть діяти всю зиму, залежно від перебігу війни та стану енергетичної інфраструктури. Можливе і зростання тривалості відключень, особливо під час морозів, коли попит на електроенергію різко зростає.

Система має запас міцності завдяки імпорту, газовій та атомній генерації, але він не безмежний. Уже зараз у пікові години застосовуються чотири черги погодинних відключень. Якщо інтенсивність атак не знизиться, цей показник може зрости.

У ситуації постійної загрози всі довгострокові прогнози умовні. Проте зрозуміло: енергетики не виключають гірших сценаріїв, навіть якщо сподіваються їх уникнути.

Чи є підстави для оптимізму

Попри всі труднощі, енергосистема тримається і це вже досягнення. Масовані удари не призвели до повного блекауту, енергетики щодня балансують систему, використовуючи атомну генерацію, імпорт, сонце, вітер та газові установки.

В окремі дні сонячна енергія додає до енергобалансу до 8% і після 25 грудня ця частка зростає. Водночас газові електростанції забезпечують критичні точки і за умови злагодженої роботи можуть утримати мінімальний рівень стабільності.

Понад те, поступово вдається відновлювати пошкоджені об'єкти, хоч і не в повному обсязі. Кожен день без нових масштабних ударів — це шанс поліпшити ситуацію, перерозподілити навантаження, зміцнити вразливі точки.

Тому попри загрози залишається простір для обережного оптимізму. Система жива, люди готуються, резерви працюють. Головне — українці вкотре демонструють здатність адаптуватися до найважчих умов.

Нова зима — стара дискусія

Ми увійшли в опалювальний сезон з усвідомленням, що енергетичний фронт не менш важливий, ніж бойовий. Хоча українська енергосистема демонструє стійкість, умови стали жорсткішими, ризики — глибшими, а ставки — вищими.

Цьогорічні відключення — не просто наслідок ударів. Це результат кількох криз: дефіциту генерації, пошкодження критичної інфраструктури, імпровізованого енергетичного розподілу та рекордного навантаження через похолодання.

У таких умовах ключове завдання — не допустити системної дестабілізації. Це означає, що необхідно працювати оперативно й адаптивно і водночас — ухвалювати стратегічні рішення, які зменшать уразливість у майбутньому.

Енергосистема працює на межі можливого в рамках чинної моделі. Її зміна — модернізація, децентралізація, інвестиції в резервні потужності — дозволить вистояти і вийти з цієї зими сильнішими. Ознаки системних змін уже є попри війну.