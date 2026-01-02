До закриття міжбанку в п'ятницю, 2 січня, курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу, євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
2 січня 2026, 17:44
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 2 січня
|
Закриття 2 січня
|
Зміни
|
42,12/42,22
|
42,25/42,29
|
13/7
|
49,43/49,53
|
49,55/49,59
|
12 /6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,50 грн. Євро купують за 49,40 грн, а продають за 49,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,45−42,50, євро — 49,78−50,00 грн.
Джерело: Мінфін
