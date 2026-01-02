Multi від Мінфін
2 січня 2026, 14:33

Епоха трильйонерів наближається: найбагатші родини світу встановили історичний рекорд у 2025 році

Глобальні династії ніколи не були настільки заможними, як сьогодні. Згідно з оновленим рейтингом Bloomberg, 25 найбагатших родин світу за минулий рік сукупно збільшили свої статки на $358,7 млрд. Їхній спільний капітал досяг вражаючих $2,9 трлн, що стало результатом стрімкого зростання фондових ринків та буму в секторах ШІ та природних ресурсів.

Епоха трильйонерів наближається: найбагатші родини світу встановили історичний рекорд у 2025 році
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Лідери списку

Першість стабільно утримує родина Волтонів (США), власники мережі Walmart. У 2025 році вони стали першою династією в історії, чий статок подолав психологічну позначку в пів трильйона доларів і становить $513,4 млрд. Основою їхнього капіталу є 44% акцій найбільшого ритейлера світу, чий річний дохід сягнув $681 млрд.

На другій сходинці закріпилася правляча родина Абу-Дабі — Аль-Нагаян ($335,9 млрд). Їхній вплив вийшов далеко за межі нафтової галузі: через підконтрольні структури вони інвестували мільярди доларів у штучний інтелект та криптоіндустрію, включаючи партнерство з Microsoft та інвестиції в біржу Binance.

Третє та четверте місця також належать монархам Перської затоки: королівській родині Саудівської Аравії Аль-Сауд ($213,6 млрд) та правлячій династії Катару Аль-Тані ($199,5 млрд).

Замикає п’ятірку лідерів французька династія Ермес ($184,5 млрд), яка вже шість поколінь володіє однойменним модним домом. Попри певні труднощі в люкс-сегменті наприкінці року, попит на ексклюзивні товари (як-от сумки Birkin) залишається стабільним.

До першої десятки також увійшли:

  • Родина Кох (США, промисловість) — $150,5 млрд;
  • Родина Марс (США, кондитерські вироби та догляд за тваринами) — $143,4 млрд;
  • Мукеш Амбані та родина (Індія, Reliance Industries) — $105,6 млрд;
  • Вертхаймери (Франція, власники Chanel) — $85,6 млрд;
  • Родина Томсон (Канада, медіаімперія Thomson Reuters) — $82,1 млрд.

Нові тренди: Мідь та ШІ

2025 рік вивів на арену нових гравців. Зокрема, до списку увійшли родини Ларреа Мота Веласко та Луксіч, які володіють мідними рудниками. Це стало можливим завдяки критичній потребі в міді для виробництва електромобілів та відновлюваної енергетики.

Крім того, значне зростання продемонструвала італійська родина Дель Веккіо, чиї інвестиції в «розумні» окуляри з ШІ спровокували справжнє ралі акцій їхньої компанії EssilorLuxottica.

Аналітики Bloomberg зазначають, щоб потрапити до рейтингу сьогодні, родині потрібно мати капітал не менше $46,4 млрд, що майже на 10 мільярдів більше, ніж минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
