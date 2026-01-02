«Який рівень захисту у M1?»: у мережі показали MacBook Air після влучання уламка від ствольної зброї

У соцмережі X набирає популярності допис українського користувача, який продемонстрував результати «польових випробувань» ноутбука від Apple. Автор опублікував фото свого MacBook Air на процесорі M1, у корпус якого влучив уламок від ствольної зброї.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Допис супроводжується іронічним запитанням: «Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1?».

Деталі «краш-тесту»

На фото помітно, що уламок залишив глибоку вм'ятину або навіть пробив частину корпусу, проте ноутбук не розлетівся на шматки.

Користувачі в коментарях активно обговорюють витривалість алюмінієвого сплаву, з якого виготовлено пристрій.

Це чергове підтвердження того, що ультратонкий дизайн лінійки Air, попри відсутність офіційних сертифікатів захисту, здатен витримувати екстремальні механічні навантаження.

Чому цей допис став вірусним

Для багатьох це виглядає як ідеальна «непроплачена» реклама надійності техніки. В умовах війни в Україні подібні випадки з гаджетами трапляються дедалі частіше, демонструючи реальну міцність побутової електроніки в непередбачуваних ситуаціях.