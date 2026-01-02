Нові правила перереєстрації авто після лізингу: процес спростили з 1 січня

З початку 2026 року в Україні запрацював спрощений механізм перереєстрації транспортних засобів, придбаних за договором фінансового лізингу. Відповідна постанова Кабінету Міністрів № 1727, ухвалена наприкінці грудня, знімає бюрократичні перепони для водіїв, які вже виплатили вартість авто.

Що змінилося

Раніше перереєстрація автомобіля могла бути заблокована, якщо лізингодавець (компанія, що надала авто) потрапляв до Єдиного реєстру боржників. Тепер уряд визначив цей випадок як виняток.

Головний результат: громадяни, які повністю виконали умови лізингового договору та фактично стали власниками авто, тепер можуть безперешкодно оформити його на себе в сервісних центрах МВС, навіть якщо у лізингової компанії є борги.

Які документи потрібні для перереєстрації

Для оформлення права власності у сервісному центрі МВС необхідно надати: