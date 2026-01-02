З початку 2026 року в Україні запрацював спрощений механізм перереєстрації транспортних засобів, придбаних за договором фінансового лізингу. Відповідна постанова Кабінету Міністрів № 1727, ухвалена наприкінці грудня, знімає бюрократичні перепони для водіїв, які вже виплатили вартість авто.
2 січня 2026, 13:24
Нові правила перереєстрації авто після лізингу: процес спростили з 1 січня
Що змінилося
Раніше перереєстрація автомобіля могла бути заблокована, якщо лізингодавець (компанія, що надала авто) потрапляв до Єдиного реєстру боржників. Тепер уряд визначив цей випадок як виняток.
Головний результат: громадяни, які повністю виконали умови лізингового договору та фактично стали власниками авто, тепер можуть безперешкодно оформити його на себе в сервісних центрах МВС, навіть якщо у лізингової компанії є борги.
Які документи потрібні для перереєстрації
Для оформлення права власності у сервісному центрі МВС необхідно надати:
- Заяву (заповнюється на місці);
- Паспорт власника або його довіреної особи;
- РНОКПП (ідентифікаційний код);
- Договір фінансового лізингу разом із документами, що підтверджують повне виконання зобов’язань (довідка про виплату);
- Техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію);
- Квитанцію про сплату послуг.
