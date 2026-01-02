У п'ятницю, 2 січня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют у п'ятницю: євро у банках подешевшало на 15 копійок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,50 грн. Євро купують за 49,35 грн, а продають за 50,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,20−42,35, євро — 49,80−50,05 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,12−42,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,43−49,53 грн/євро.
