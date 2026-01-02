Multi від Мінфін
2 січня 2026, 9:04

Грудневий бум: авторинок України встановив 11-річний рекорд на тлі скасування пільг на електромобілі

Грудень 2025 року став знаковим для українського авторинку. За даними асоціації «Укравтопром», за місяць було реалізовано 12,4 тис. нових легковиків. Це рекордний показник за останні 11 років — востаннє такі обсяги фіксували ще у березні 2014-го.

Грудневий бум: авторинок України встановив 11-річний рекорд на тлі скасування пільг на електромобілі
Фото: freepik

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Причина ажіотажу: «останній вагон» пільгового ПДВ

Стрімкий ріст продажів (на 50% більше, ніж у листопаді, та у 2,2 раза більше за грудень 2024-го) зумовлений завершенням дії податкових пільг. З 1 січня 2026 року припинили діяти пільги з ПДВ на електромобілі, що змусило покупців масово оформлювати «зелені» авто в останній місяць року.

Китайське домінування та зміна лідерів

Ринок продовжує трансформуватися під впливом попиту на електрокари. Китайський бренд BYD не лише утримав лідерство, а й відірвався від конкурентів із величезним розривом.

ТОП-10 найпопулярніших марок грудня 2025:

  • BYD — 3164 од.
  • Volkswagen — 1298 од.
  • Toyota — 1117 од.
  • Skoda — 969 од.
  • Zeekr — 844 од.
  • Renault — 658 од.
  • Honda — 441 од.
  • Hyundai — 375 од.
  • BMW — 324 од.
  • Audi — 316 од.

Абсолютним бестселером місяця став електричний кросовер Volkswagen ID.UNYX.

Підсумки 2025 року

Загалом за минулий рік українці придбали 81,3 тис. нових легкових автомобілів. Це на 17% перевищує показник 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
2 січня 2026, 10:58
#
Ну тепер на щастя буде затишшя.
+
+15
Mr YouSt
Mr YouSt
2 січня 2026, 12:24
#
«Абсолютным бестселлером луны стал…» — автор не успел отойти от нового года)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
