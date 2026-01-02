Грудень 2025 року став знаковим для українського авторинку. За даними асоціації «Укравтопром», за місяць було реалізовано 12,4 тис. нових легковиків. Це рекордний показник за останні 11 років — востаннє такі обсяги фіксували ще у березні 2014-го.
Грудневий бум: авторинок України встановив 11-річний рекорд на тлі скасування пільг на електромобілі
Причина ажіотажу: «останній вагон» пільгового ПДВ
Стрімкий ріст продажів (на 50% більше, ніж у листопаді, та у 2,2 раза більше за грудень 2024-го) зумовлений завершенням дії податкових пільг. З 1 січня 2026 року припинили діяти пільги з ПДВ на електромобілі, що змусило покупців масово оформлювати «зелені» авто в останній місяць року.
Китайське домінування та зміна лідерів
Ринок продовжує трансформуватися під впливом попиту на електрокари. Китайський бренд BYD не лише утримав лідерство, а й відірвався від конкурентів із величезним розривом.
ТОП-10 найпопулярніших марок грудня 2025:
- BYD — 3164 од.
- Volkswagen — 1298 од.
- Toyota — 1117 од.
- Skoda — 969 од.
- Zeekr — 844 од.
- Renault — 658 од.
- Honda — 441 од.
- Hyundai — 375 од.
- BMW — 324 од.
- Audi — 316 од.
Абсолютним бестселером місяця став електричний кросовер Volkswagen ID.UNYX.
Підсумки 2025 року
Загалом за минулий рік українці придбали 81,3 тис. нових легкових автомобілів. Це на 17% перевищує показник 2024 року.
