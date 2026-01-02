Понад 1200 родин ВПО подали заявки на нову пільгову іпотеку: як працює програма

З моменту запуску оновленої державної програми пільгового кредитування у вересні 2025 року, понад 1200 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів прифронтових зон виявили бажання придбати власне житло. Наразі Пенсійний фонд вже опрацював перші заявки та розпочав фінансування. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.