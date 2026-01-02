Multi від Мінфін
2 січня 2026, 8:33

Понад 1200 родин ВПО подали заявки на нову пільгову іпотеку: як працює програма

З моменту запуску оновленої державної програми пільгового кредитування у вересні 2025 року, понад 1200 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів прифронтових зон виявили бажання придбати власне житло. Наразі Пенсійний фонд вже опрацював перші заявки та розпочав фінансування. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Понад 1200 родин ВПО подали заявки на нову пільгову іпотеку
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби підтримки та фінансування

У 2026 році на реалізацію цієї програми в державному бюджеті передбачено 4,4 млрд гривень. Станом на сьогодні:

  • Отримано 1224 заяви від громадян.
  • Позитивне рішення вже прийнято за 118 заявками.
  • Кошти вже перераховані на банківські рахунки для покриття перших виплат.

Що саме оплачує держава

Держава оплачує:

  • 70% першого внеску за іпотеку.
  • 70% щомісячних платежів протягом усього терміну кредитування.
  • 40 000 гривень разової допомоги на покриття витрат, пов'язаних із оформленням угоди.

Вимоги до житла та учасників

  • Працевлаштування: Людина повинна мати офіційну роботу.
  • Обмеження по нерухомості: Будинок або квартира мають бути не старшими за 20 років, а вартість об'єкта не повинна перевищувати 2 млн гривень.
  • Відсутність іншого житла: Учасник не повинен мати власної нерухомості на підконтрольній території (житло в зоні бойових дій чи в окупації не враховується).
  • Власний внесок: Покупець має самостійно сплатити лише 30% від суми першого внеску та надалі вчасно вносити 30% щомісячного платежу.

Як скористатися програмою

Алгоритм дій для ВПО наступний:

  • Подати заявку через сервіс «єОселя» у застосунку «Дія».
  • Після схвалення обрати банк-партнер.
  • Подати пакет документів до банку разом із заявою на державну компенсацію.
  • Оформити кредитну угоду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
2 січня 2026, 11:18
#
Дивно, для військовослужбовців і УБД нічого такого немає. Одразу видно, що в країні краще бути ВПО, ніж воювати за свій дім.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
