Данія стала першою країною у світі, яка відмовилася від доставки паперової пошти

Данія офіційно стала першою країною у світі, яка ухвалила рішення відмовитися від паперової пошти. Останній лист був доставлений напередодні, повідомляє CNN.

Що відомо

Цифрова епоха поклала історичний кінець поштовій службі Данії. З сьогоднішнього дня поштова служба більше не надсилає листів.

«Датська державна поштова служба PostNord доставила останній лист у вівторок, 30 грудня, оскільки цифрова епоха завершує її 400-річну історію. Таким чином Данія стала першою країною у світі, яка вирішила, що фізична пошта більше не є економічно доцільною», — сказано в публікації.

Данська поштова служба доставила 2024 року на 90% менше листів, ніж 2000 року. Наприклад, поштова служба США доставила 2024 року на 50% менше пошти, ніж 2006 року.

Компанія PostNord демонтувала 1500 поштових скриньок, розкиданих по всій Данії, продала їх, щоб зібрати гроші на благодійність.