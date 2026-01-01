Стрес-тестування у 2026 році проходитимуть найбільші банки за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів, а також банки, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року, йдеться у повідомленні регулятора.
1 січня 2026, 10:36
Нацбанк у 2026 році запускає стрес-тестування ключових банків
Кого тестуватиме нБУ
За цим підходом стрес-тестування пройдуть 26 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Райффайзен Банк;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк";
- Креді Агріколь Банк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правекс Банк;
- ПУМБ;
- Банк «Південний»;
- Таскомбанк;
- Універсал Банк;
- Банк Кредит Дніпро;
- ВСТ Банк;
- А-банк;
- МТБ Банк;
- Банк Львів;
- Ідея Банк;
- Акордбанк;
- Банк Альянс;
- Глобус Банк;
- Радабанк.
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України буде оприлюднено до 31 грудня 2026 року.
Нагадаємо
30 грудня 2025 року Національний банк оприлюднив результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ.
