Нацбанк у 2026 році запускає стрес-тестування ключових банків

Стрес-тестування у 2026 році проходитимуть найбільші банки за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів, а також банки, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року, йдеться у повідомленні регулятора.