Станом на 1 грудня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 23,9%. Це на 6,4 в. п. менше порівняно з показником на початок року, повідомляє пресслужба НБУ.
31 грудня 2025, 14:44
Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 23,9%
«Без урахування кредитів старих боргів державних банків та боргів колишніх власників Приватбанку, ця частка є суттєво нижчою», — йдеться у повідомленні.
Визначальним чинником скорочення частки NPL у січні-листопаді 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.
Основні показники за січень-листопад 2025 року:
- Валовий обсяг кредитів зріс на 256,8 млрд грн (+19,8%) і сягнув позначки 1,555 трлн грн.
- Обсяг NPL у грошовому еквіваленті скоротився на 21,4 млрд грн (-5,4%).
Бізнес vs Населення: де ситуація краща
Покращення спостерігається в обох сегментах, проте корпоративний сектор продемонстрував стрімкіший темп оздоровлення:
- Для бізнесу — частка NPL впала на 8,1 в. п. і становить 30,9%.
- Для фізичних осіб — показник знизився на 2,0 в. п. до рівня 12,5%.
Джерело: Мінфін
