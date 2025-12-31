Запуск токена LIT від Lighter та злам Unleash Protocol на $3,9 млн: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Lighter запустила власний токен LIT: половину емісії отримає спільнота

Децентралізована торговельна платформа Lighter представила свій нативний актив — Lighter Infrastructure Token (LIT). Розробники розкрили структуру токеноміки, де ключовий акцент зроблено на стимулюванні екосистеми та винагородах для користувачів.

Команда проєкту заклала модель рівного розподілу між внутрішніми та зовнішніми учасниками (50/50):

Для спільноти (50%): Половина від загальної пропозиції призначена для розвитку екосистеми. Зокрема, 25% від повної вартості (FDV) виділено на масштабний аірдроп для учасників двох сезонів фармінгу поінтів у 2025 році. Решта 25% піде на майбутні гранти, партнерства та нові сезони активностей.

Для команди та інвесторів (50%): Частки команди (26%) та інвесторів (24%) захищені від миттєвого продажу. Активи будуть повністю заморожені на один рік, після чого розпочнеться період лінійного розблокування протягом наступних трьох років.

Цікавою особливістю є те, що емісією токена займається окрема юридична особа, зареєстрована в США як C-Corporation. Доходи, отримані від роботи DEX, будуть спрямовані на розвиток екосистеми та стратегічний викуп токенів LIT з ринку.

Власники LIT отримають такі переваги:

Можливість стейкінгу активу.

Доступ до ексклюзивних фінансових продуктів платформи.

Покращені умови виконання торговельних угод.

Офіційний запуск токена відбувся 30 грудня 2025 року. Наразі LIT торгується у парі зі стейблкоїном USDC. На момент написання новини його вартість становить $2,75.

Пограбування на $3,9 млн: хакер зламав Unleash Protocol та відмив кошти через Tornado Cash

DeFi-платформа Unleash Protocol, що спеціалізується на управлінні інтелектуальною власністю в блокчейні, стала жертвою масштабної кібератаки. За даними аналітичної компанії PeckShield, зловмисник зміг вивести активи на загальну суму близько $3,9 млн.

Експерти з безпеки відстежили шлях викрадених активів (серед яких — токени WIP, USDC, WETH, stIP та vIP):

Конвертація: Хакер оперативно обміняв викрадені токени на Ethereum.

Замітання слідів: 1337,1 ETH було відправлено до криптоміксера Tornado Cash, що практично унеможливлює подальше пряме відстеження власника гаманця.

За попередніми висновками, причиною став компромат мультисиг-гаманця адміністратора. Отримавши доступ до ключів управління, хакер зміг:

Авторизувати несанкціоноване оновлення смартконтракту.

Отримати прямий доступ до коштів користувачів, які перебували в протоколі.

Розробники Unleash Protocol вже підтвердили інцидент. Роботу платформи повністю призупинено на час розслідування.

Представники проєкту наголосили, що атака стосувалася лише їхнього застосунку, а базова інфраструктура мережі Story Protocol, на якій він побудований, залишилася неушкодженою.

Зараз команда працює з фахівцями з кібербезпеки, щоб оцінити можливість повернення коштів або виплати компенсацій постраждалим користувачам.

Криптокит-пророк відкрив «лонг» на $749 млн: основна ставка зроблена на Ethereum

Великий інвестор із портфелем у $11 млрд, який раніше точно спрогнозував жовтневий обвал ринку, знову активізувався. За даними аналітиків Lookonchain, гравець відкрив масивні довгі позиції (ставки на зростання) по трьох ключових активах: біткоїн, Ethereum та Solana.

Сумарний обсяг відкритих позицій становить $749 млн. Найбільшу віру інвестор продемонстрував у «ефір», спрямувавши на нього майже 80% капіталу:

Ethereum (ETH): Позиція на $598 млн відкрита за ціною близько $3147. Критична точка (ліквідація) знаходиться на позначці $2143.

Біткоїн (BTC): Ставка у $87,2 млн з розрахунком на зростання курсу вище $91 506.

Solana (SOL): Вкладено $63,2 млн, ціль — ралі вище $130,1.

Наразі інвестор утримує нереалізований збиток у розмірі близько $49 млн, проте, зважаючи на його попередній досвід, ринок уважно стежить за цим маневром.

Цей учасник ринку привернув увагу аналітиків ще влітку:

У серпні: Він здійснив рокірування, продавши BTC на $2,59 млрд та купивши ETH на $2,2 млрд на спотовому ринку.

У жовтні: За кілька днів до масштабного падіння (10−11 жовтня), він вчасно закрив лонги та відкрив короткі позиції (шорти), отримавши значний прибуток на зниженні цін.

Нинішня активність «кита» може свідчити про те, що великий капітал розглядає поточні ціни як локальне дно перед новим витком зростання у 2026 році.

Чанпен Чжао прогнозує Пакистану статус криптовалютної наддержави до 2030 року

Колишній керівник Binance Чанпен Чжао заявив, що Пакистан має всі шанси стати світовим лідером у сфері цифрових активів уже протягом наступних п'яти років. Своїми думками він поділився в інтерв'ю з Білалом бін Сакібом, головою Pakistan Crypto Council.

На думку Чжао, головними факторами успіху країни є:

Демографія: Велика частка молодого та технологічно грамотного населення, що активно цікавиться криптосферою.

Швидкість регуляції: Здатність влади країни оперативно адаптувати законодавство під потреби ринку.

«Мене вражає, що керівництво такої великої держави має настільки чітке бачення та здатність діяти на випередження. Якщо такий темп збережеться, через 5 років Пакистан стане одним із ключових гравців світового крипторинку», — підкреслив Чжао.

Протягом останнього року Пакистан здійснив низку фундаментальних кроків для розбудови криптоекономіки:

Створення регулятора: Запрацювало Пакистанське управління з регулювання віртуальних активів.

Легалізація бірж: Глобальні платформи, такі як Binance та HTX, отримали офіційні дозволи на роботу.

Державні резерви: Країна почала офіційно накопичувати біткоїни на державному рівні.

Токенізація: Розпочато розробку механізмів токенізації реальних активів (RWA) для залучення капіталу.

Окрему увагу Чжао приділив ідеї токенізації фондового ринку. Він пояснив, що перетворення акцій пакистанських компаній на токени відкриє двері для інвесторів з усього світу.

«Яка країна не хоче, щоб весь світ купував її акції? Токенізація дозволяє будь-кому на планеті інвестувати в економіку Пакистану напряму», — зазначив засновник Binance.

Чжао закликав пакистанську владу не збавляти обертів, оскільки саме ті країни, що впровадять ці технології першими, отримають найбільші економічні дивіденди в глобальному масштабі.