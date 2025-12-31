Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 10:57

Користувачі iPhone, які ігнорують оновлення, ризикують стати жертвами кібератак

Експерти з кібербезпеки б'ють на сполох: користувачі iPhone, які ігнорують оновлення системи, ризикують стати жертвами серйозних кібератак. Вразливості, виявлені в операційній системі, вже активно використовуються зловмисниками, а компанія Apple фактично поставила користувачів перед жорстким вибором: перехід на нову версію iOS або повна відсутність захисту. Про це повідомляє Forbes.

Експерти з кібербезпеки б'ють на сполох: користувачі iPhone, які ігнорують оновлення системи, ризикують стати жертвами серйозних кібератак.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пастка з оновленнями: iOS 18 більше не рятує

За останніми аналітичними даними, сотні мільйонів власників iPhone досі не встановили актуальне програмне забезпечення, залишаючись на старіших версіях операційної системи. Багато хто з них розраховував залишитися на перевіреній версії iOS 18, очікуючи на оновлення безпеки iOS 18.7.3.

Однак Apple змінила правила гри. Компанія скасувала випуск цього проміжного оновлення для більшості моделей (виняток зробили лише для iPhone XS, XS Max та XR).

Тепер у користувачів, чиї пристрої сумісні з актуальною прошивкою iOS 26, залишився лише один шлях: або оновитися до iOS 26.2, або залишитися на вразливій iOS 18.7.2 без жодних патчів безпеки.

«Швидкий моніторинг онлайн-форумів через тиждень після підтвердження цієї інформації виявив неприємний сюрприз. Багато користувачів заявляють про намір залишитися на iOS 18.7.2 і взагалі уникати оновлення. Це погані новини», — зазначають оглядачі.

У чому небезпека: деталі вразливостей

Експерти наголошують, що йдеться не про теоретичні, а про реальні загрози. Знайдені «діри» у безпеці стосуються рушія WebKit, який відповідає за роботу браузерів та відображення веб-контенту.

Маюреш Дані з компанії Qualys, що спеціалізується на хмарній безпеці, пояснив серйозність ситуації:

«Дві критичні вразливості WebKit — це порушення безпеки пам'яті, які, за підтвердженням Apple, використовувалися як зброя в реальних цілеспрямованих атаках на конкретних осіб, що користувалися пристроями до iOS 26. Вразливість дозволяє зловмисникам безпосередньо виконувати шкідливий код».

Джеймс Мод із компанії BeyondTrust також закликав не зволікати:

«Користувачі повинні терміново оновити всі свої вразливі пристрої Apple. Навіть якщо зараз це пов'язано лише з невеликою кількістю цілеспрямованих атак, цей експлойт швидко стане обов'язковим інструментом для широкого кола зловмисників».

«Небезпечний грудень» для смартфонів

Ситуація ускладнюється тим, що аналогічні попередження надійшли й для власників Android-смартфонів. Google також випустив критичні оновлення, що дозволило журналістам охрестити цей період «Небезпечним груднем».

Проте якщо в екосистемі Android проблемою є те, що близько 30% телефонів фізично застаріли й більше не отримують оновлень, то у випадку з Apple проблема полягає у небажанні самих користувачів оновлюватися.

Чому це важливо

Apple дає зрозуміти, що підтримка старих версій ОС (навіть таких популярних, як iOS 18) припиняється швидше, ніж раніше. Це змушує користувачів переходити на нове ПЗ, навіть якщо воно їм не подобається візуально чи функціонально.

Сучасний смартфон — це ключ до банківських рахунків, цифрових документів та криптогаманців. Використання пристрою з відомою вразливістю («дірою», про яку знають хакери) еквівалентне тому, щоб залишити квартиру з відчиненими дверима.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 січня 2026, 13:35
#
Вибирайте на своїх Android-смартфонах Firefox та інші браузери,
що використовують Gecko, а не мобільний Chrome, який використовує
Blink/WebKit — і зможете ще деякий час спокійно спати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
