У середу, 31 грудня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та у продажу.
31 грудня 2025, 10:31
Курс валют у середу: долар та євро дорожчають в банках
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 15 копійок, а у продажу на 10 копійок. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,04−42,55 грн. Євро купують за 49,50 грн, а продають за 50,17 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,20−42,35, євро — 49,80−50,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,33−42,40 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,68−49,75 грн/євро.
Джерело: Мінфін
