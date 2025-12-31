Стало відомо, кого Нацбанк перевірятиме у межах фінмоніторингу в 2026 році

Національний банк запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) семи банків. Про це йдеться у повідомленні регулятора.