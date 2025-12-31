Національний банк запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) семи банків. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
31 грудня 2025, 9:34
Стало відомо, кого Нацбанк перевірятиме у межах фінмоніторингу в 2026 році
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які банки перевірятимуть
- у I кварталі — Український капітал;
- у II кварталі — Комінбанк; Укрсиббанк;
- у III кварталі — Скай Банк; ЄПБ;
- у IV кварталі — Асвіо Банк та Банк Глобус.
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи, зокрема, результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1