Національний банк у 2026 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ посилює контроль: перевірки кіберзахисту стартують у шести банках
Кого перевірятиме НБУ
- Кредобанк у І кварталі;
- ОТП у ІІ кварталі;
- Оксі Банк у ІІ кварталі;
- Кредит Дніпро у ІІІ кварталі;
- Український капітал у ІV кварталі;
- Укрсиббанк у ІV кварталі.
Що перевірятимуть
Перевірки зазначених банків передбачені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік і включатимуть, зокрема, питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.
Вивчення упроваджених банками заходів безпеки інформації та аналіз ефективності процесів управління інформаційною безпекою здійснюватимуться фахівцями Національного банку безпосередньо в банках.
Результати перевірок сприятимуть послідовному зміцненню спроможностей банківської системи до забезпечення сталого функціонування в умовах актуальних викликів і загроз.
Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків — кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
