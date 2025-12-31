НБУ посилює контроль: перевірки кіберзахисту стартують у шести банках

Національний банк у 2026 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого перевірятиме НБУ

Кредобанк у І кварталі;

ОТП у ІІ кварталі;

Оксі Банк у ІІ кварталі;

Кредит Дніпро у ІІІ кварталі;

Український капітал у ІV кварталі;

Укрсиббанк у ІV кварталі.

Що перевірятимуть

Перевірки зазначених банків передбачені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік і включатимуть, зокрема, питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Вивчення упроваджених банками заходів безпеки інформації та аналіз ефективності процесів управління інформаційною безпекою здійснюватимуться фахівцями Національного банку безпосередньо в банках.

Результати перевірок сприятимуть послідовному зміцненню спроможностей банківської системи до забезпечення сталого функціонування в умовах актуальних викликів і загроз.

Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків — кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.