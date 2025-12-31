Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 12:30

Українці можуть отримати до 100 000 грн кешбеку за міжнародні перекази з картками Mastercard від Приватбанку

Клієнти Приватбанку зможуть отримати кешбек до 100 000 грн за міжнародні перекази з картками Mastercard.

Програма кешбеку діятиме з 5 грудня 2025 року до 5 квітня 2026 року. Щоб взяти участь у розіграші кешбеку, достатньо отримати міжнародний р2р-переказ на картку Mastercard від Приватбанку чи відправити міжнародний переказ із картки Mastercard Приватбанку на іноземну картку Mastercard. Кожен міжнародний переказ із картки на картку Mastercard автоматично бере участь у розіграші кешбеку.

Щомісяця серед учасників програми розігруватимуть кешбеки від 250 до 50 000 грн, а наприкінці акції буде визначено власника максимального кешбеку — 100 000 грн. Загальна сума кешбеку, яку може отримати один учасник за весь період акції, не обмежена.

Міжнародні перекази на картку Mastercard за зниженим тарифом 1% можна отримати або надіслати (з урахуванням встановлених обмежень військового стану) через вебверсію або мобільний застосунок Приват24. Надіслати міжнародний р2р переказ можна лише з валютної картки Mastercard від Приватбанку. Мінімальна сума переказу становить 1 дол. США або 1 євро (в еквіваленті), максимальна — 100 тис грн (в еквіваленті). Місячний ліміт для переказів на закордонні картки становить 100 000 грн (в еквіваленті) на одного клієнта Приватбанку.

Коментувати

Коментарі - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 грудня 2025, 16:11
#
Ага… тарифы в студию!!!
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
31 грудня 2025, 16:15
#
Намеренно вводят в обман!

Ибо это не кешбек — а лотерея.

цитирую
«»"
Щомісяця серед учасників програми розігруватимуть кешбеки від 250 до 50 000 грн, а наприкінці акції буде визначено власника максимального кешбеку — 100 000 грн. Загальна сума кешбеку, яку може отримати один учасник за весь період акції, не обмежена.
«»"
+
0
matroskin
matroskin
31 грудня 2025, 19:03
#
Головний спонсор розиргашу-податкова, все що бажаючі зіграти можуть отримати-купу проблем, до того ж в приваті далеко не найнижчі тарифи на p2p за кордон.
