Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
29 грудня 2025, 18:17

Bloomberg: Падіння біткоїна на 30% створило унікальну «податкову лазівку» для інвесторів США

Падіння ціни біткоїна на 30% від його історичного максимуму створило ідеальні умови для так званого «збору податкових збитків». Як повідомляє Bloomberg, американські інвестори масово використовують просідання криптовалюти, щоб легально зменшити податки на надприбутки від фондового ринку.

Падіння ціни біткоїна на 30% від його історичного максимуму створило ідеальні умови для так званого «збору податкових збитків».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ринковий парадокс

Ситуація наприкінці 2025 року склалася унікальна:

  • Фондовий ринок: Індекс S&P 500 з початку року зріс приблизно на 18%.
  • Криптовалюта: Біткоїн, попри осінні рекорди, за підсумками року показує падіння на 5% (і на 30% від піку).

Ця розбіжність дає інвесторам чіткий стимул: продати збиткові позиції в криптовалюті до 31 грудня, щоб перекрити податкові зобов'язання, що виникли через успіх акцій.

У чому полягає «трюк»

У США діє правило «фіктивного продажу», яке забороняє інвесторам вимагати податкову знижку, якщо вони продають цінний папір у збиток і купують такий самий (або ідентичний) протягом 30 днів.

Однак, як пояснює Bloomberg, це правило не стосується біткоїна. Податкова служба США (IRS) класифікує криптовалюту як майно, а не як цінні папери.

Як це працює на практиці:

  • Інвестор продає біткоїн, фіксуючи збиток.
  • Цей збиток «долар-до-долара» списує податок на прибуток від акцій.
  • Інвестор миттєво (в ту ж торгову сесію) відкуповує біткоїн назад, відновлюючи свій портфель.

«Ви можете продати цей біткоїн, купити його того ж дня, і це не призведе до жодних обмежень», — пояснює Роберт Персічітте, сертифікований бухгалтер.

Чому всі роблять це зараз?

Професор фінансів Корнельського університету Вілл Конг зазначає, що відсутність 30-денного періоду очікування призводить до концентрації таких угод саме в останні дні року.

«Відсутність обмежень на фіктивний продаж полегшує миттєве виконання операції продай і відкупи, тому активність зосереджується навколо найбільш важливих для податків дат», — каже Конг.

Фінансові консультанти також відзначають, що цього року клієнти діють більш свідомо. Том Геогеган з Beacon Hill Private Wealth зауважує, що «збір збитків» у крипті більше не розглядається як окрема тактика, а стає частиною загальної податкової стратегії на тлі сильного року для акцій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
