Bloomberg: Падіння біткоїна на 30% створило унікальну «податкову лазівку» для інвесторів США

Падіння ціни біткоїна на 30% від його історичного максимуму створило ідеальні умови для так званого «збору податкових збитків». Як повідомляє Bloomberg, американські інвестори масово використовують просідання криптовалюти, щоб легально зменшити податки на надприбутки від фондового ринку.

Ринковий парадокс

Ситуація наприкінці 2025 року склалася унікальна:

Фондовий ринок: Індекс S&P 500 з початку року зріс приблизно на 18%.

Криптовалюта: Біткоїн, попри осінні рекорди, за підсумками року показує падіння на 5% (і на 30% від піку).

Ця розбіжність дає інвесторам чіткий стимул: продати збиткові позиції в криптовалюті до 31 грудня, щоб перекрити податкові зобов'язання, що виникли через успіх акцій.

У чому полягає «трюк»

У США діє правило «фіктивного продажу», яке забороняє інвесторам вимагати податкову знижку, якщо вони продають цінний папір у збиток і купують такий самий (або ідентичний) протягом 30 днів.

Однак, як пояснює Bloomberg, це правило не стосується біткоїна. Податкова служба США (IRS) класифікує криптовалюту як майно, а не як цінні папери.

Як це працює на практиці:

Інвестор продає біткоїн, фіксуючи збиток.

Цей збиток «долар-до-долара» списує податок на прибуток від акцій.

Інвестор миттєво (в ту ж торгову сесію) відкуповує біткоїн назад, відновлюючи свій портфель.

«Ви можете продати цей біткоїн, купити його того ж дня, і це не призведе до жодних обмежень», — пояснює Роберт Персічітте, сертифікований бухгалтер.

Чому всі роблять це зараз?

Професор фінансів Корнельського університету Вілл Конг зазначає, що відсутність 30-денного періоду очікування призводить до концентрації таких угод саме в останні дні року.

«Відсутність обмежень на фіктивний продаж полегшує миттєве виконання операції продай і відкупи, тому активність зосереджується навколо найбільш важливих для податків дат», — каже Конг.

Фінансові консультанти також відзначають, що цього року клієнти діють більш свідомо. Том Геогеган з Beacon Hill Private Wealth зауважує, що «збір збитків» у крипті більше не розглядається як окрема тактика, а стає частиною загальної податкової стратегії на тлі сильного року для акцій.