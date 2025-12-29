Укрпошта знизила вартість доставки для бізнесу

Укрпошта запровадила спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM. Про це йдеться у повідомленні компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме спецтариф

Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 грн, здебільшого за 1−3 дні.

Вартість послуг для підприємців визначається за тарифом «Базовий», при цьому строки обробки відправлень відповідають умовам «Пріоритетний».

Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.

Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.