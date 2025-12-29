35 секунд на посилку: Нова пошти запустила друге відділення самообслуговування

У Києві запрацювало друге відділення самообслуговування, де клієнти можуть самостійно отримувати та відправляти посилки без черг та без оператора лише за 35 секунд. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як працюють відділення

Зараз мережа Нової пошти має два повноцінні відділення самообслуговування в Києві: № 256 та № 26.

Крім того, 350 зон самообслуговування, обладнаних цифровою помічницею Сенді, встановлені у інших відділеннях компанії по всій Україні.

«27% посилок було отримано через самообслуговування у перший же день, — зазначає Максим Стужук, керівник відділення № 256 у Києві. — Це дуже високий результат. Відвідувачі охоче пробують новий формат і все частіше обирають самообслуговування».

Як отримати посилку

Для отримання посилки достатньо відсканувати штрихкод в застосунку або ввести номер телефону на екрані, оплатити доставку та забрати посилку з автоматично підсвіченої комірки.

Весь процес супроводжує цифрова помічниця Сенді, яка допомагає легко зорієнтуватися та надає покрокові підказки.

Процес відправлення посилки також простий: треба створити відправлення через термінал самообслуговування або вибрати одне з тих, що було завчасно створене через застосунок, оплатити доставку за потреби, при необхідності можна звернутися до оператора для допакування або залишити вже упаковану посилку у спеціальному боксі.

Плани компанії

Відділення самообслуговування будуть поступово масштабуватись у мережі компанії. Так вже в лютому нові відділення самообслуговування відкриють у Києві, Ірпені, Житомирі, Кропивницькому, Вінниці та Одесі. Загалом на 2026 рік заплановано відкриття 20 відділень нового формату.