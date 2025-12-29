У понеділок, 29 грудня, на готівковому ринку середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро у покупці подорожчало на 3 копійки, а у продажу на 5 копійок.
29 грудня 2025, 10:37
Курс валют у понеділок: долар та євро дорожчають
Середній курс долара додав у купівлі та у продажу 7 копійок. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,31 грн. Євро купують за 49,30 грн, а продають за 49,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,15−42,25, євро — 49,79−49,97 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,10−42,14 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,59−49,62 грн/євро.
Джерело: Мінфін
