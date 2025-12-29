Bitunix увійшов до топ-7 бірж світу за обсягом торгів у звіті CoinGlass 2025

Bitunix , найшвидше зростаюча криптовалютна біржа у світі, посіла 7-ме місце за обсягом торгів та 10-те місце за відкритою зацікавленістю у 2025 році, згідно з останнім щорічним звітом CoinGlass. Ці рейтинги є важливою віхою, оскільки Bitunix святкує свою четверту річницю, і підкреслюють стабільне зростання та популярність платформи серед трейдерів.

Bitunix посіла 7-ме місце за обсягом торгівлі деривативами. Джерело: CoinGlass

Звіт CoinGlass про криптовалютні деривативи за 2025 рік показує, що біржа Bitunix не тільки бере участь у ринку, але й активно формує його. Обсяг торгів відображає частоту взаємодії трейдерів з платформою, а відкрита позиція вказує на суму ризику, що утримується в поточних контрактах. Потрапляння в десятку лідерів за обома показниками свідчить про те, що зростання Bitunix є стабільним, стійким і базується на реальній ринковій активності, а не на короткострокових сплесках.

Ринок криптовалютних деривативів значно розширився в 2025 році. Cointelegraph, посилаючись на дані CoinGlass, повідомив, що загальний обсяг торгів криптовалютними деривативами в світі за рік досяг приблизно 85,7 трлн доларів. В середньому обсяг торгів на ринку становив 264,5 млрд доларів на день, а в пікові дні досягав 748,3 млрд доларів. Така активність підкреслює важливість ліквідності, швидкості виконання та управління ризиками в торгівлі. Результати Bitunix в цих умовах свідчать про те, що компанія успішно задовольняє потреби трейдерів, які працюють на ринках з великими обсягами.

Постійне розширення, підкріплене даними та довірою користувачів

Протягом останніх трьох років Bitunix стабільно розбудовував свою присутність у секторі криптовалютних деривативів. У 2023 році біржа привернула увагу таких платформ, що відстежують галузь, як CoinMarketCap та CoinGecko. У 2024 році Similarweb виділив Bitunix як одну з найшвидше зростаючих криптовалютних бірж у світі, повідомивши про 472% річне зростання відвідувань вебсайту, яке досягло 46,4 мільйона.

Bitunix.com посів 3-тє місце у світі за зростанням відвідувань у 2024 році порівняно з 2023 роком, досягнувши 46,4 млн відвідувань і 472% зростання у порівнянні з попереднім роком. Джерело: Similarweb

Це зростання відображає збільшення ліквідності, підвищення торговельної активності та платформу, яка продовжує приваблювати як нових, так і досвідчених трейдерів, підтверджуючи орієнтацію платформи на забезпечення надійного та оперативного торговельного середовища.

«Це фантастична новина, яка з'явилася саме в 4-ту річницю заснування Bitunix. Ми провели серйозну роботу і доклали надзвичайних зусиль, тож тепер пожинаємо плоди своєї праці. Наша серйозність знайшла своє відображення, і користувачі це побачили, тому ми вже входимо до числа найкращих бірж», — сказав Стівен Гу, головний стратег Bitunix. «Однак ми не зупинимося на цьому; ці 4 плідні роки — лише початок довгого шляху, що лежить попереду», — додав він.

З оглядом на 2026 рік біржа Bitunix має намір і надалі зосереджуватися на поліпшенні торгового досвіду, поглибленні ліквідності та розширенні своєї глобальної присутності. Біржа взяла на себе зобов'язання поліпшити глибину продукту та функції платформи, зберігаючи при цьому безпеку та надійність як основні пріоритети.

На честь свого четвертого ювілею Bitunix запустила кампанію Ultra 4ward, яка пропонує трейдерам можливість позмагатися за частку від 4 000 000 USDT у вигляді винагород, включаючи торгові бонуси та головні призи. Кампанія відображає постійне прагнення платформи залучати свою торгову спільноту та винагороджувати лояльних користувачів.

Щоб взяти участь у кампанії до 4-ї річниці Bitunix, перейдіть за цим посиланням.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна біржа криптовалютних деривативів, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. Платформа прагне забезпечити прозоре, відповідне вимогам та безпечне торговельне середовище для кожного користувача. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації, що підтримується обов'язковою процедурою KYC для забезпечення безпеки та відповідності вимогам. Завдяки глобальним стандартам захисту через Proof of Reserves (POR) та Bitunix Care Fund, Bitunix ставить на перше місце довіру користувачів та безпеку коштів. Система графіків K-Line Ultra забезпечує безперебійну торгівлю як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 200x та висока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.