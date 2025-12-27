Виплати «Національного кешбеку» за жовтень та листопад 2025 року надійдуть на картки громадян вже протягом цих вихідних, 27−28 грудня. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
27 грудня 2025, 12:03
Виплати за два місяці: українцям нарахують «Національний кешбек» вже цими вихідними
Головна особливість цього нарахування — кошти за обидва місяці прийдуть одним спільним платежем.
Зазначається, що за ці два місяці українці купили товарів національного виробника на понад 10 млрд гривень і свій кешбек отримають понад 4 млн покупців.
386 тисяч товарів та 33 тисячі торгових точок уже офіційно долучилися до програми.
Отримані кошти можна витратити на:
- Оплату комунальних послуг;
- Купівлю ліків та книг;
- Оплату поштових послуг;
- Донати на підтримку Сил оборони України.
Незабаром користувачі зможуть також витрачати кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів).
Що дає програма
Програма повертає покупцеві 10% вартості товарів українського виробництва. Перевірити товари можна за допомогою сканера у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».
