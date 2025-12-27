Виплати за два місяці: українцям нарахують «Національний кешбек» вже цими вихідними

Виплати «Національного кешбеку» за жовтень та листопад 2025 року надійдуть на картки громадян вже протягом цих вихідних, 27−28 грудня. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Головна особливість цього нарахування — кошти за обидва місяці прийдуть одним спільним платежем.

Зазначається, що за ці два місяці українці купили товарів національного виробника на понад 10 млрд гривень і свій кешбек отримають понад 4 млн покупців.

386 тисяч товарів та 33 тисячі торгових точок уже офіційно долучилися до програми.

Отримані кошти можна витратити на:

Оплату комунальних послуг;

Купівлю ліків та книг;

Оплату поштових послуг;

Донати на підтримку Сил оборони України.

Незабаром користувачі зможуть також витрачати кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів).

Що дає програма

Програма повертає покупцеві 10% вартості товарів українського виробництва. Перевірити товари можна за допомогою сканера у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».