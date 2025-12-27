Чи готова Solana до відновлення? Ціна SOL націлена на $140 після грудневого падіння

Наразі Solana (SOL) торгується приблизно $122−123, демонструючи ознаки м’якої консолідації після волатильного місяця. Актив зіткнувся з тиском на зниження, приблизно на 16% впав з максимумів початку грудня близько $145 на тлі загальних ринкових обережностей (індекс страху та жадібності на рівнях екстремального страху). Однак короткострокові технічні показники схиляються до потенційного відновлення, з сигналами купівлі на коротших ковзних середніх та незначним позитивним імпульсом MACD.

Остання 7-денна історія цін свідчить про спадний тренд, який поступово переходить у стабілізацію:

Дата Відчинено Високий Низький Закрити 25 грудня 2025 р. $122,46 $124,19 $119,90 $119,95 24 грудня 2025 р. $123,86 $124,11 $120,78 $122,46 23 грудня 2025 р. $125,80 $126,73 $122,33 $123,86 22 грудня 2025 р. $125,99 $128,39 $124,41 $125,80 21 грудня 2025 р. $125,81 $126,46 $123,60 $125,99 20 грудня 2025 р. $126,19 $126,76 $125,39 $125,81 19 грудня 2025 р. $119,57 $127,51 $117,80 $126,19

Ключові технічні показники (станом на кінець грудня 2025 року):

Індикатор Значення Сигнал СМА (5−50) Вище ціни на короткостроковій основі Купити СМА (100−200) Нижче/близько ціни Нейтральний/Продати РСИ (14) ~38−56 Нейтральний MACD (12,26) Слабо позитивний (~0,08) Купити Стохастичний RSI ~77 Перекупленість (обережно)

Структура свідчить про нейтрально-бичачий короткостроковий імпульс, але довгострокова обережність зберігається. Підтримка тримається поблизу $120, а опір — на рівні $125−130.

Щотижневий прогноз (27 грудня 2025 р. — 2 січня 2026 р.):

Cryptona прогнози вказують на обмежений потенціал зростання у найближчій перспективі, при цьому SOL, ймовірно, коливатиметься $121−125, потенційно досягаючи $122,42−124,97 до початку січня (зростання на 0,4−2%). Це передбачає стабілізацію навколо поточних рівнів, що підтримується короткостроковими сигналами купівлі. Бичачі каталізатори (наприклад, зростання DeFi або модернізація мережі) можуть підштовхнути до $130+, тоді як ведмежий тиск може протестувати $118−120. Щомісячний прогноз передбачає потенційне зростання до ~$132−137 до кінця січня. Це спекулятивно — криптовалюта залишається дуже волатильною; це завжди DYOR, а не фінансова консультація.

