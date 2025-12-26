Курс долара США та євро пішли вверх під час міжбанківських торгів у п'ятницю, 26 грудня. Про це свідчать дані торгів.
26 грудня 2025, 17:25
Гривня впала на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 26 грудня
|
Закриття 26 грудня
|
Зміни
|
41,90/42,00
|
42,10/42,14
|
20/14
|
49,33/49,44
|
49,62/49,65
|
29/21
Офіційний курс: долар — 42,06 грн, євро — 49,56грн.
Середній курс у банках: 41,80−42,27 грн/долар, 49,27−49,90 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,08−42,18, євро — 49,70−49,90 грн.
Джерело: Мінфін
