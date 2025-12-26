Bitunix відзначає четверту річницю кампанією «Ultra 4ward» з нагородами на 4 млн USDT

Bitunix — одна з найшвидше зростаючих криптовалютних бірж у світі — відзначає свою 4-ту річницю, підбиваючи підсумки чіткого шляху до посиленої безпеки, поліпшеної ліквідності, прогресивних інструментів і розширення глобальної спільноти.

Цей шлях був нещодавно відзначений двома великими міжнародними нагородами, що підтверджують інноваційність, надійність і стрімке зростання платформи в індустрії. Всього кілька тижнів тому Bitunix була удостоєна титулу «Best Emerging Exchange» на FinanceFeeds Awards 2025, а раніше цього року отримала нагороду «Breakthrough Platform of the Year» на Cripto Latin Fest, зміцнивши свою позицію як однієї з найбільш перспективних і заслуговуючих довіри криптовалютних бірж в галузі.

Відзначаючи свою 4-ту річницю, Bitunix оглядається на роки зростання, інновацій та розвитку спільноти. Завдяки посиленій безпеці, більш глибокій ліквідності, корисним торговим інструментам та глобальній базі користувачів Bitunix побудував платформу, якій довіряють мільйони.

Ультрабезпека та прозорість

Згодом біржа Bitunix продовжувала посилювати заходи безпеки та підвищувати рівень прозорості для користувачів. Це включає недавнє партнерство з Fireblocks та Elliptic для забезпечення інституційного рівня безпеки та відповідності вимогам, проходження незалежних аудитів безпеки від Hacken, Certified та Salus, а також впровадження Proof of Reserves, що дозволяє користувачам перевіряти повне забезпечення своїх коштів.

У 2025 році Bitunix також запустила Bitunix Care Fund — резерв у розмірі 30 мільйонів USDC, створений для підтримки користувачів у разі непередбачених технічних або системних збоїв.

Ультраліквідність і торговий досвід

Сьогодні Bitunix підтримує понад 1 000 торгових пар, обробляє понад $5 млрд щоденного торгового обсягу та обслуговує понад 3 мільйони користувачів по всьому світу. Ці покращення дозволили Bitunix увійти до топ-5 рейтингів CoinGecko, що свідчить про високий рівень довіри з боку крипторинку в цілому.

Ультрапрактичні та прості у використанні продукти

Біржа Bitunix створює інструменти, які мають високу функціональність, але при цьому залишаються зрозумілими і зручними. Замість ускладнення інтерфейсу платформа фокусується на функціях, які роблять торгівлю простішою і ефективнішою.

Серед ключових впроваджених інструментів:

Ultra K-Line з просунутими свічковими графіками

Режим 16-віконних графіків , що дозволяє відстежувати кілька ринків одночасно

Безстрокові ф'ючерси Coin-M , що пропонують більше торгових можливостей

Bitunix Earn, що надає гнучкі способи збільшення активів

Ці продукти розроблені для підтримки різних торгових стратегій, зберігаючи при цьому простоту і зручність використання.

Ультразростаюча глобальна спільнота

Зростання Bitunix тісно пов'язане з його спільнотою. Протягом багатьох років біржа активно співпрацювала з трейдерами, контент-креаторами та аналітичними платформами, вибудовуючи сильну глобальну присутність. У 2025 році Bitunix уклала партнерство з іконою паделу Саньо Гутьєрресом, який став амбасадором спільноти Bitunix.

Команда також особисто зустрічалася з користувачами, взявши участь у 10 найбільших міжнародних заходах тільки в 2025 році, включаючи:

Web3 Amsterdam

Paris Blockchain Week

Token2049 Dubai

Token2049 Singapore

Wealth Expo Argentina

Cripto Latin Fest

LABITCONF

Одним з найпам'ятніших моментів року став захід Padel Day, де Bitunix об'єднав трейдерів на день спорту, спілкування та живої людської взаємодії, ще раз довівши, що криптобіржа може бути не тільки торговою платформою, але й спільнотою, об'єднаною досвідом за межами екрану.

З вдячністю — у майбутнє

Відзначаючи свою 4-ту річницю, Bitunix підкреслює, що цей момент важливий не тільки для компанії, але і для кожного користувача, партнера і прихильника, які були частиною цього шляху. Віхи з 2021 по 2025 рік відображають історію, написану разом — крок за кроком, рішення за рішенням, функція за функцією, досягнення за досягненням. Маючи міцний фундамент, зростаюче визнання та спільноту, яка продовжує вірити в місію платформи, Bitunix вступає в 2026 рік з вдячністю та натхненням, підтверджуючи свою обіцянку будувати прозоро, ставити безпеку в пріоритет і робити це з душею.

Відсвяткуйте чотири роки з нагородами на 4 млн USDT, включаючи Tesla і золото

На честь своєї 4-ї річниці Bitunix запустила нагородну кампанію Ultra 4ward, запропонувавши призовий фонд у розмірі 4 000 000 USDT, включаючи автомобілі Tesla, золото і торгові винагороди. Користувачі можуть взяти участь, виконуючи прості завдання — торгуючи, поповнюючи рахунок, ділячись своїм підсумковим торговим звітом за рік або запрошуючи друзів. Кампанія також включає розіграші та торгові змагання, надаючи користувачам кілька способів участі та більше шансів на перемогу. Через Ultra 4ward Bitunix дякує своїй спільноті і ділиться нагородами, переходячи до наступного етапу зростання.

Щоб взяти участь у кампанії з нагоди 4-ї річниці Bitunix, відвідайте це посилання.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна деривативна біржа, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах світу. Платформа прагне забезпечити кожному користувачеві прозоре, відповідне вимогам і безпечне торговельне середовище. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC для забезпечення безпеки та дотримання нормативних вимог.

Завдяки глобальним стандартам захисту, таким як Proof of Reserves (POR) і Bitunix Care Fund, Bitunix ставить довіру користувачів і безпеку коштів у пріоритет. Система графіків K-Line Ultra забезпечує плавний і зручний торговий процес як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 200x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.

Глобальні акаунти Bitunix