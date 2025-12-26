Грайте, змагайтеся, заробляйте: CS2 League від XYZVerse, мости, криптовалюта та ігри

XYZVerse переосмислює поєднання криптовалюти та кіберспорту, запускаючи свою новаторську Counter-Strike 2 League. Після того, як проект зібрав понад 15 мільйонів доларів у передпродажу, він тепер представляє конкурентну ігрову екосистему, яка об'єднує провідних творців, засновників проектів та спільноту в безпрецедентному форматі.

Перший спортивний мемкойн представляє свій флагманський кіберспортивний проект

Новий вид кіберспортивного досвіду

Ліга CS2 відображає бачення XYZVerse щодо перенесення кіберспорту на блокчейн завдяки унікальній структурі змагань з 10 команд. На відміну від традиційних ігрових турнірів, ця ліга має революційний формат складу: кожна команда складається з трьох ключових лідерів думок (KOL), одного засновника проєкту та одного гравця спільноти, обраного за допомогою лотереї серед власників Access Pass.

Цей інноваційний підхід створює місток між криптокультурою та змагальними іграми, дозволяючи вболівальникам стати активними учасниками, а не пасивними глядачами. Ліга працює за стандартними правилами Counter-Strike 2 5 на 5 з форматом карти MR12, форматом правил MR3 та матчами плей-оф до трьох перемог.

Перепустка: ваш шлях до дії

В основі XYZVerse CS2 League лежить Access Pass вартістю 100 USDT. Цей абонемент відкриває доступ до повного набору функцій, які перетворюють глядачів на зацікавлених сторін:

Карта виборчих прав Впливайте на конкурентне середовище, голосуючи за те, на яких картах гратимуть команди

Прогнози на матчі Робіть прогнози та отримуйте винагороди на основі результатів матчів

Доступ до відео за запитом Повний доступ до відеоконтенту на вимогу та повторів матчів

Цифрові колекційні предмети Ексклюзивні колекційні предмети, пов'язані з ключовими іграми та пам'ятними моментами

Участь у лотереї Автоматичний учасник лотереї спільноти гравців, що дає шанс змагатися разом з найвідомішими іменами криптовалют

Система лотереї забезпечує чесність, оскільки один гаманець дорівнює одному внеску, і лише власники Access Pass мають право на участь у випадковому розіграші, який відбувається для кожного матчу.

Змагання з величезним призовим фондом

Перший сезон може похвалитися значним призовим фондом, загальна вартість якого перевищує 5,5 мільйонів доларів:

Базовий призовий фонд: 500 000 USDT

Додаткові винагороди 5 000 000 токенів XYZ

Поточний внесок 10% від продажів Access Pass постійно додаються до призового фонду

Розподіл призів відбувається за конкурентною структурою: 70% переможцю, 20% другому місцю та 10% третьому. Цей значний фінансовий стимул приваблює талановитих спеціалістів найвищого рівня, водночас підтримуючи залученість спільноти через винагороди у вигляді токенів XYZ.

Підхід, що ставить конфіденційність на перше місце для творців

Розуміючи унікальне становище криптоінфлюенсерів та засновників, XYZVerse запровадив формат, що поважає конфіденційність. Творці, які віддають перевагу анонімності, можуть змагатися в масках, що дозволяє їм брати участь, не ставлячи під загрозу свою особисту безпеку чи уподобання щодо конфіденційності.

Ця функція вирішує критичну проблему в криптосфері, де публічні особи часто стикаються з ризиками безпеки, забезпечуючи ширшу участь найвпливовіших голосів галузі.

Екосистема XYZ: дизайн, орієнтований на практичність

Окрім CS2 League, XYZVerse функціонує як комплексна кіберспортивна платформа, побудована на Binance Smart Chain. Токен XYZ (адреса контракту: 0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae) виконує кілька функцій в екосистемі:

Система маршрутизаторів доходів

XYZVerse реалізує інноваційний механізм маршрутизації доходів, який створює стійку токеноміку:

Дохід платформи автоматично розподіляється на викуп та спалювання токенів

Усі транзакції повністю прозорі та підлягають перевірці в мережі

Система створює реальний ринковий попит на основі фактичного використання продукту, а не спекуляцій

Дефляційна модель

Токеноміка включає дефляційне спалювання у розмірі 17,13% від загальної кількості 100 мільярдів токенів. Це постійне скорочення обігу створює динаміку дефіциту, яка вигідна довгостроковим власникам, оскільки зростає використання платформи.

Ініціатива сталого розвитку

Після запланованої на другу половину 2025 року події Token Generation Event (TGE), XYZVerse запустить свою Ініціативу сталого розвитку. Кожні кілька місяців 10% чистого прибутку від букмекерської контори-партнера XYZ — повністю он-чейн-букмекерської контори та казино з понад 20 000 користувачів та обсягом транзакцій у 100 мільйонів доларів — буде спрямовано на викуп акцій на відкритому ринку через публічний гаманець, який кожен може перевірити.

Функції та можливості платформи

Платформа XYZVerse виходить за рамки CS2 League завдяки комплексним функціям, розробленим для залучення кількох груп зацікавлених сторін:

Для гравців та вболівальників

Багатоігрові кіберспортивні змагання з планами розширення після Counter-Strike 2

Управління в мережі, що дозволяє спільноті вносити свій вклад у формати та правила турнірів

Цифровий ринок подарунків, косметики та колекційних предметів

Можливості стейкингу для отримання пасивної винагороди

Центр вирішення спорів із прозорими вікнами для вирішення спорів

Для брендів

Інвентаризація на основі ефективності з прозорою звітністю

Хвилини перегляду, дії та показники продажів, зіставлені з ефективністю кампанії

Можливості інтеграції, безпечної для бренду

Вимірювана рентабельність інвестицій завдяки аналітиці в мережі

Прямий доступ до залученої крипто-нативної аудиторії

Дорожня карта розвитку

XYZVerse окреслила амбітний багатоетапний план дій:

4 квартал 2025 року — 1 квартал 2026 року:

Запуск контрактів на маршрутизатори та публічної панелі керування

Впровадження Challenge Hub з вікнами для вирішення спорів

Прогнозовані та фентезійні додаткові пули

Marketplace v1 для Moments та косметики

1-й — 2-й квартал 2026 року:

Вступ до механіки кування та крафту

Програми стейкінгу ліквідності

Мобільний супутній додаток

Регіональні платні кубки та сходи крос-титулів

3-й — 4-й квартал 2026 року:

Розгортання передових мікроринків

Запуск торгової площадки бренду

Формування колективів творців

Розширення міжланцюжкового зв'язку

Впровадження сезонного управління маршрутизаторами

Успіх передпродажу та позиція на ринку

Передпродаж XYZ продемонстрував високу ринкову довіру, поточна ціна становить $0,0001, а ціна лістингу встановлена ​​на рівні $0,1, що представляє потенційний прибуток у розмірі 99 900% для ранніх учасників. Токен пройшов аудит як Pessimistic, так і SolidProof, а команда завершила перевірку KYC для забезпечення прозорості та безпеки.

Майбутні лістинги на біржах заплановані на кількох централізованих та децентралізованих біржах першого рівня, що забезпечить широкий доступ та ліквідність токена.

Перевірений дохід та партнерські відносини

На відміну від багатьох криптопроектів, які залишаються концептуальними, XYZVerse вже створив перевірені потоки доходу:

Обсяг транзакцій на партнерських платформах перевищив 60 мільйонів доларів

2,5 мільйона доларів отриманого доходу

Тисячі активних користувачів по всій екосистемі

Стратегічні партнерства з Polygon для швидких транзакцій та Gnosis для інфраструктури безпеки

Партнерство з bookmaker.XYZ забезпечує реальне джерело доходу, яке безпосередньо впливає на механізм сталого розвитку токена, створюючи замкнуту систему цінностей.

Як дивитися та брати участь

Ліга CS2 транслюватиметься на кількох платформах для максимальної доступності:

Основні потоки Основні трансляції на Twitch та YouTube

Заохочуються спільні трансляції Творці можуть транслювати власні потокові трансляції з коментарями та власною точкою зору.

Підтримка ЗМІ Повні медіа-кити, оверлеї та шаблони кліпів, що надаються стримерам

Очікуване охоплення Очікується понад 1 мільйон переглядів на всіх стрімінгових каналах

Досвід матчевого дня

Типовий день матчу проходить за структурованою схемою, розробленою для максимальної залученості:

Для власників Access Pass відкрито передматчеве голосування за карту Основна трансляція та супутні трансляції виходять в прямому ефірі Прогнозовані ринки закриваються під час періоду розігріву Матч у прямому ефірі з обрізанням яскравих моментів у реальному часі Розрахунок винагороди після матчу Контент у центрі уваги спільноти під час перерв Початок наступного матчу

Такий ритм створює численні точки дотику для взаємодії з аудиторією, зберігаючи при цьому конкурентну інтенсивність професійного кіберспорту.

Висновок

XYZVerse революціонізує мемкоїни з реальною корисністю: процвітаючою екосистемою кіберспорту, що працює на основі CS2 League вартістю 5,5 мільйонів доларів, перевіреного доходу, дефляційної токеноміки та справжнього управління спільнотою. Завдяки понад 15 мільйонам доларів, залученим у передпродажу, стратегічним партнерствам та багатоігровому плану розвитку, компанія поєднує ігрові гострі відчуття з криптовалютними винагородами, як ніколи раніше. З наближенням TGE 2025 року XYZVerse готова домінувати в просторі мемкоїнів завдяки сталому зростанню, орієнтованому на корисність, та нестримному імпульсу.