У п'ятницю, 26 грудня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 2 копійки, а у продажу подешевшало на 3 копійки.
26 грудня 2025, 10:27
Курс валют у п'ятницю: долар у банках подешевшав на 8 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара не змінився у купівлі та знизився на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,27 грн. Євро купують за 49,22 грн, а продають за 49,92 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,15−42,23, євро — 49,65−49,83 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,90−42,00 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,33−49,44 грн/євро.
Коментарі - 2
