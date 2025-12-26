Multi від Мінфін
26 грудня 2025, 8:01

Рік екстремального кредитного плеча: ліквідації на крипторинку у 2025 році сягнули $150 млрд

2025 рік став періодом колосальної волатильності для крипторику. Загальний обсяг примусових ліквідацій лонг- та шорт-позицій сягнув $150 млрд, що в середньому становить близько $400−500 млн щоденного «очищення» ринку від надлишкового кредитного плеча. Про це йдеться у звіті аналітичної платформи CoinGlass.

Рік екстремального кредитного плеча: ліквідації на крипторинку у 2025 році сягнули $150 млрд
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попри те, що більшість часу ринок перебував у межах норми, справжній системний шок стався у жовтні, коли поєднання геополітики та високого кредитного плеча спровокувало наймасштабнішу хвилю делевреджингу в історії.

Чорний четвер 10 жовтня: ліквідації на $19 млрд за добу

10 жовтня 2025 року ринок зафіксував абсолютний рекорд: обсяг ліквідацій перевищив $19 млрд (за деякими оцінками, реальна номінальна сума з урахуванням усіх платформ наближалася до $30−40 млрд).

Ключові факти події:

  • Перекіс позицій: 85−90% усіх ліквідацій припали на лонг-позиції (ставки на зростання).
  • Причина: Ринки були «перегріті» кредитним плечем після того, як біткоїн досяг історичного максимуму в $126 000.
  • Каталізатор: Зовнішній макроекономічний шок — заява президента США Дональда Трампа про запровадження 100% мит на імпорт з Китаю та обмеження експорту ПЗ.

Механізм катастрофи: від ліквідацій до ADL

Коли ціни почали падати, спрацював ефект доміно. Ліквідність у книгах ордерів вичерпалася настільки швидко, що страхові фонди бірж не змогли покрити збитки. Це змусило платформи активувати механізм Auto-Deleveraging (ADL) — примусове закриття прибуткових позицій протилежної сторони (шортів) для підтримання платоспроможності біржі.

Наслідки аномального спрацювання ADL:

Збитки маркетмейкерів: Провідні фірми, як-от Wintermute, постраждали через те, що їхні хеджуючі шорт-позиції були примусово закриті за цінами, далекими від ринкових.

Удар по альткоїнах: Механізми ADL найчастіше спрацьовували в низьколіквідних альткоїнах. Це призвело до того, що інституції, які використовували стратегію «Short BTC / Long Altcoins», залишилися без захисту (хеджу) і зазнали величезних втрат.

Технічний колапс: Через перевантаження рушіїв зіставлення ордерів (matching engines) та затримки API, ціни на деяких біржах «провалилися» значно глибше, ніж у реальності. Це сталося тому, що в криптоіндустрії відсутні механізми автоматичної зупинки торгів (circuit breakers), які є на традиційних фондових біржах.

Нерівномірний вплив

Вплив подій 10−11 жовтня виявився вкрай неоднорідним залежно від активу:

  • BTC та ETH: продемонстрували стійкість, зафіксувавши просідання лише в межах 10−15%.
  • Альткоїни: багато активів з «довгого хвоста» впали на 80% або фактично знецінилися до нуля через повну відсутність ліквідності під час каскадних ліквідацій.

Попри те, що подія 2025 року не призвела до масових банкрутств інституцій (як це було з Terra/3AC у 2022 році), вона виявила критичну вразливість сучасних систем управління ризиками та механізмів ADL. Ринок ускладнився, однак його інфраструктура досі залишається вразливою до глобальних макроекономічних потрясінь.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
