Рік екстремального кредитного плеча: ліквідації на крипторинку у 2025 році сягнули $150 млрд

2025 рік став періодом колосальної волатильності для крипторику. Загальний обсяг примусових ліквідацій лонг- та шорт-позицій сягнув $150 млрд, що в середньому становить близько $400−500 млн щоденного «очищення» ринку від надлишкового кредитного плеча. Про це йдеться у звіті аналітичної платформи CoinGlass.

Попри те, що більшість часу ринок перебував у межах норми, справжній системний шок стався у жовтні, коли поєднання геополітики та високого кредитного плеча спровокувало наймасштабнішу хвилю делевреджингу в історії.

Чорний четвер 10 жовтня: ліквідації на $19 млрд за добу

10 жовтня 2025 року ринок зафіксував абсолютний рекорд: обсяг ліквідацій перевищив $19 млрд (за деякими оцінками, реальна номінальна сума з урахуванням усіх платформ наближалася до $30−40 млрд).

Ключові факти події:

Перекіс позицій: 85−90% усіх ліквідацій припали на лонг-позиції (ставки на зростання).

Причина: Ринки були «перегріті» кредитним плечем після того, як біткоїн досяг історичного максимуму в $126 000.

Каталізатор: Зовнішній макроекономічний шок — заява президента США Дональда Трампа про запровадження 100% мит на імпорт з Китаю та обмеження експорту ПЗ.

Механізм катастрофи: від ліквідацій до ADL

Коли ціни почали падати, спрацював ефект доміно. Ліквідність у книгах ордерів вичерпалася настільки швидко, що страхові фонди бірж не змогли покрити збитки. Це змусило платформи активувати механізм Auto-Deleveraging (ADL) — примусове закриття прибуткових позицій протилежної сторони (шортів) для підтримання платоспроможності біржі.

Наслідки аномального спрацювання ADL:

Збитки маркетмейкерів: Провідні фірми, як-от Wintermute, постраждали через те, що їхні хеджуючі шорт-позиції були примусово закриті за цінами, далекими від ринкових.

Удар по альткоїнах: Механізми ADL найчастіше спрацьовували в низьколіквідних альткоїнах. Це призвело до того, що інституції, які використовували стратегію «Short BTC / Long Altcoins», залишилися без захисту (хеджу) і зазнали величезних втрат.

Технічний колапс: Через перевантаження рушіїв зіставлення ордерів (matching engines) та затримки API, ціни на деяких біржах «провалилися» значно глибше, ніж у реальності. Це сталося тому, що в криптоіндустрії відсутні механізми автоматичної зупинки торгів (circuit breakers), які є на традиційних фондових біржах.

Нерівномірний вплив

Вплив подій 10−11 жовтня виявився вкрай неоднорідним залежно від активу:

BTC та ETH: продемонстрували стійкість, зафіксувавши просідання лише в межах 10−15%.

Альткоїни: багато активів з «довгого хвоста» впали на 80% або фактично знецінилися до нуля через повну відсутність ліквідності під час каскадних ліквідацій.

Попри те, що подія 2025 року не призвела до масових банкрутств інституцій (як це було з Terra/3AC у 2022 році), вона виявила критичну вразливість сучасних систем управління ризиками та механізмів ADL. Ринок ускладнився, однак його інфраструктура досі залишається вразливою до глобальних макроекономічних потрясінь.