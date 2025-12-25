До закриття міжбанку в четвер, 25 грудня, курс долара знизився на 17 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу, євро у купівлі подешевшало на 2 копійки, а у продажу подорожчало на 3 копійки.
25 грудня 2025, 17:36
Долар на міжбанку подешевшав на 17 копійок
|
Відкриття 25 грудня
|
Закриття 25 грудня
|
Зміни
|
42,07/42,12
|
41,90/42,00
|
17/12
|
49,36/49,41
|
49,34/49,44
|
2/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,35 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 49,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,15−42,25, євро — 49,70−49,85 грн.
Джерело: Мінфін
