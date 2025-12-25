Прогноз ціни XRP на 2025 рік: чому цей тиждень може спричинити бичачий прорив для токена Ripple

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 грудня 2025, 17:50

Прогноз ціни XRP на 2025 рік: чому цей тиждень може спричинити бичачий прорив для токена Ripple

У динамічному світі інвестицій у криптовалюту, XRP від ​​Ripple стає головним претендентом, демонструючи безпрецедентну стійкість та стрімке зростання. Експерти з прогнозування цін на XRP аналізують графіки, і цей тиждень виділяється як потенційно переломний момент, з сильними сигналами накопичення, стрімким зростанням інституційного інтересу та готовністю токена Ripple до значного зростання. Якщо ви шукаєте наступний великий прорив XRP, читайте далі, щоб дізнатися, чому зараз може бути ідеальним часом, щоб позиціонувати себе.

У динамічному світі інвестицій у криптовалюту, XRP від ​​Ripple стає головним претендентом, демонструючи безпрецедентну стійкість та стрімке зростання.

Нещодавня цінова динаміка XRP: нарощування непереборного імпульсу

Протягом останніх семи днів XRP консолідувався у вузькому діапазоні між $1,85 та $1,90, але це не просто бічний рух, а стартовий майданчик для вищих максимумів. Завдяки стійким рівням підтримки та неодноразовим тестам опору, XRP демонструє бичачі тенденції, що демонструють накопичення. Обсяги торгів залишаються стабільними, що свідчить про накопичення розумних коштів напередодні неминучого зростання XRP.

Токен запекло захищав свою ключову психологічну підтримку на рівні $1,85, причому покупці агресивно бралися за кожне падіння. З іншого боку, опір $1,90-$2,00 пробивається під тиском, створюючи умови для рішучого прориву XRP. Ця цінова динаміка Ripple є хрестоматійним бичачим трендом, що підживлює оптимізм для інвесторів XRP у всьому світі.

Технічний прогноз: переважні бичачі індикатори для XRP

Технічний аналіз XRP сяє позитивними сигналами. RSI в зоні 40−50 залишає багато місця для зростання, тоді як приплив ETF продовжує надавати базову підтримку. Нещодавні аналізи визначають підтримку на рівні $1,85 як критичну — утримання на цьому рівні може призвести до руху до $2,00+, особливо з урахуванням інституційного імпульсу. Всі ознаки вказують на потенційний рух угору, оскільки святкові умови послаблюються.

Фундаментальні каталізатори: підживлення бичачого сплеску XRP

Регуляторні позитивні зміни від вирішення справи SEC, стрімке зростання обсягу транзакцій у блокчейні, масове накопичення «китів» та нові банківські партнерства через RippleNet — усе ідеально підходить для XRP цього тижня. Спотові ETF XRP зазнали значного припливу на загальну суму понад 1,1−1,25 мільярда доларів, що забезпечує міцну основу, незважаючи на консолідацію наприкінці року. Останні новини та фундаментальний огляд можна знайти за посиланням Cryptona.

Прогноз ціни XRP на наступний тиждень

  • Консервативна ціль: $1,90-$2,00

  • Помірна ціль: $2.05-$2.20

  • Агресивний цільовий прорив: $2.30-$2.50

Чистий прорив та денне закриття вище $1,90-$2,00 на тлі зростання обсягу торгів стане тим тригером, якого всі чекають.

Ключові рівні, за якими варто стежити цього тижня

Опір: $1.90 → $2.00 → $2.10

Підтримка: $1.85 → $1.80 → $1.70

Поки XRP готується до вибуху — Smart Money тихо завантажує цей 100-кратний передпродажний коштовний камінь

ЯкXRPВласники акцій готуються до наступного етапу, багато провідних трейдерів також хапають другий квиток на те, що може стати найбільшою історією зустрічі мем-монет та реальної корисності у 2025 році: XYZVerse ($XYZ).

XYZVerse щойно анонсувала першу у світі повністю криптовалютну лігу Counter-Strike 2. Призовий фонд у розмірі 5,5 мільйонів доларів, 100% прозорість мережі, голосування фанатів та ексклюзивні винагороди. Очікувана кількість переглядів:1 млн+на Twitch та YouTube. Перший сезон — це лише початок.

TheПередпродаж XYZ перебуває у своїх останніх днях

  • Зібрано наразі:15 млн доларів США+жорстка капіталізація у розмірі 22 мільйонів доларів США

  • Поточна ціна: 0,00715 дол. США (Етап 18 — 98% продано)

  • Наступний етап: 0,009295 дол. США

  • Запланована ціна лістингу:0,10 доларів США→ все ще ~1300 %зростання від поточного рівня

Охоплення цілей аналітиків після лістингу0,25−0,35 дол. США (у 25−35 разів більше, ніж сьогодні), як тільки ліга вийде в ефір у 2026 році, і мільйони гравців CS2 заполонять екосистему.

→ Зберіть $XYZ на завершальних етапах передпродажу, перш ніж ціна знову підскочить

Висновок: Дві величезні можливості, один бичачий ринок

XRP готовий до хрестоматійного прориву до $2+ лише цього тижня, завдяки попиту на ETF та сильним фундаментальним показникам.

$XYZ — це передпродажна гра з високим рейтингом, яка може перетворити тисячі на мільйони, коли кіберспорт нарешті повністю перейде в мережу.

Завантажте перевіреного гіганта (XRP) для короткострокового прориву… і скористайтеся передпродажем ракетного палива ($XYZ) для створення багатства у 2025−2026 роках.

Вікно для обох швидко закривається — дійте відповідно.

Забезпечте собі $XYZ зараз — розпродаж на останньому етапі →

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами