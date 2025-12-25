Multi від Мінфін
25 грудня 2025, 17:02

Майже 690 млн грн: скільки киянам компенсували за зруйноване житло

Постраждалим жителям Києва виплатили майже 690 млн грн компенсацій за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських атак. Про це повідомили у Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА на запит Укрінформу.

Постраждалим жителям Києва виплатили майже 690 млн грн компенсацій за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських атак.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки виплачено киянам

«Станом на 16.12.2025 мешканцями міста Києва подано до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів і диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, 10 730 заяв щодо пошкоджених об'єктів нерухомого майна та 726 заяв щодо знищених об'єктів. За результатами розгляду заяв здійснено виплату компенсацій: за пошкоджене майно — 512 964 826,99 грн; за знищене майно — 176 307 196,82 грн», — йдеться у відповіді.

Зазначається, що компенсації надають у межах державної програми «єВідновлення». Розгляд заяв здійснюють спеціальні комісії, утворені розпорядженнями Київської міської військової адміністрації.

За даними КМДА, внаслідок повітряних атак у Києві пошкоджено або знищено 2 647 багатоквартирних житлових будинків та близько 643 приватних будівель різного призначення.

