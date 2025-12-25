Майже 690 млн грн: скільки киянам компенсували за зруйноване житло

Постраждалим жителям Києва виплатили майже 690 млн грн компенсацій за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських атак. Про це повідомили у Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА на запит Укрінформу.

Скільки виплачено киянам

«Станом на 16.12.2025 мешканцями міста Києва подано до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів і диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, 10 730 заяв щодо пошкоджених об'єктів нерухомого майна та 726 заяв щодо знищених об'єктів. За результатами розгляду заяв здійснено виплату компенсацій: за пошкоджене майно — 512 964 826,99 грн; за знищене майно — 176 307 196,82 грн», — йдеться у відповіді.

Зазначається, що компенсації надають у межах державної програми «єВідновлення». Розгляд заяв здійснюють спеціальні комісії, утворені розпорядженнями Київської міської військової адміністрації.

За даними КМДА, внаслідок повітряних атак у Києві пошкоджено або знищено 2 647 багатоквартирних житлових будинків та близько 643 приватних будівель різного призначення.