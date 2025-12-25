Постраждалим жителям Києва виплатили майже 690 млн грн компенсацій за житло, пошкоджене або знищене внаслідок російських атак. Про це повідомили у Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА на запит Укрінформу.
Майже 690 млн грн: скільки киянам компенсували за зруйноване житло
Скільки виплачено киянам
Зазначається, що компенсації надають у межах державної програми «єВідновлення». Розгляд заяв здійснюють спеціальні комісії, утворені розпорядженнями Київської міської військової адміністрації.
За даними КМДА, внаслідок повітряних атак у Києві пошкоджено або знищено 2 647 багатоквартирних житлових будинків та близько 643 приватних будівель різного призначення.
