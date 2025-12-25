Multi від Мінфін
25 грудня 2025, 15:10

ЦБ рф посилює контроль над крипторинком і фактично блокує його розвиток

Центральний банк росії розробив концепцію регулювання ринку криптовалют, яка передбачає посилення державного контролю над цифровими активами замість створення умов для їх розвитку. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обмеження

Згідно з документом, криптовалюти та стейблкоїни визнаються валютними цінностями. Їх купівля та продаж дозволяються, однак використання цифрових активів як платіжного засобу на території рф заборонене. Це фактично закріплює монополію рубля у внутрішньому грошовому обігу та позбавляє криптовалюти ролі альтернативних грошей, зводячи їх до інвестиційного інструменту.

Обіг криптовалют дозволятиметься виключно через контрольованих державою посередників — біржі, брокерів і довірчих керуючих. Для депозитаріїв та обмінників запроваджується окремий режим регулювання.

Концепція також передбачає жорстку класифікацію інвесторів. «Кваліфіковані» учасники ринку отримають відносну свободу дій, за винятком операцій з анонімними криптовалютами. Водночас «некваліфіковані» інвестори зможуть працювати лише з найбільш ліквідними активами та в межах ліміту до 300 тис. рублів ($3 800) на рік через одного посередника.

Хоча регулятор дозволяє транскордонні операції з криптовалютами, зокрема купівлю активів за кордоном і перекази за межі рф, такі дії підлягатимуть обов’язковому декларуванню перед податковими органами, що свідчить про фіскальну спрямованість підходу російського центробанку.

Наслідки

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що запропонована модель не лібералізує ринок цифрових активів, а консервує його в умовах жорсткого контролю. Посилення регуляторних бар'єрів та обмеження для інвесторів можуть стримувати легальний внутрішній попит і, всупереч задекларованим цілям, сприяти розвитку нелегальних каналів обігу криптовалют у росії.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
