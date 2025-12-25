У Таскомбанку розповіли, де перевірити курс списання при оплаті карткою за кордоном

За листопад у розділі «Відгуки» наші читачі залишили 155 нових повідомлень про свій досвід користування банківськими послугами. Клієнт Таскомбанку під ніком nazar4ik поскаржився на непрозорі та суперечливі умови обміну валют і переказів між власними картками.

«Виявляється курс банку, який є в додатку, немає нічого спільного з курсом, яким ви оплачуєте в інтернеті. Якщо курс банку 41,5, то курс в інтернеті буде 43 якщо і не 44», — пояснює він суть проблеми.

Пояснити механізм формування такого курсу на «гарячій» лінії, за словами клієнта, не змогли.

Окреме обурення у nazar4ik викликали перекази між власними картками. У виписці та квитанції банк показує комісію 0, однак фактично з рахунку списується більша сума за переказ.

«Ви не повірите у банку не 1, а 2 комісії. Перша комісія це комісія застосунку, а інша комісія це комісія банку. Хоча у квитанції від банку комісія 0», — обурюється споживач.

Коментар Таскомбанку

У пресслужбі Таскомбанку «Мінфіну» пояснили, що курс валют, який відображається у мобільному застосунку, призначений для купівлі іноземної валюти дистанційно. Натомість під час оплати карткою використовується крос-курс банку, який формується на основі ринкових курсів та може змінюватися протягом дня.

Дізнатися, за яким курсом списуються кошти під час оплати за кордоном, можна на головній сторінці сайту банка, де розміщені актуальні курси валют:

курси валют НБУ;

курси валют у відділеннях;

курси валют карткові;

курси банківських металів;

інвестиційні монети.

«Встановленням та оновленням курсів займається профільний підрозділ казначейства, спираючись на дані міжнародних платіжних систем», — зауважили у пресслужбі банку.

Щоб оптимізувати оплату, тобто вирахувати, коли найвигідніший курс, у Таскомбанку рекомендують перед здійсненням транзакції ознайомлюватися з описом правил конвертації при авторизації операцій за картками. Пам’ятка допоможе обрати валюту рахунку, з якого краще здійснити операцію, та додатково нагадає, де можливо ознайомитися з курсом, на який картковий тариф необхідно звернути увагу та інше.

«У Таскомбанку правила розміщені на сайті по кожному картковому продукту. Також інформацію можливо отримати через посилання з мобільного додатку у розділі «Більше» — «Споживачам фінансових послуг», — пояснили у фінустанові.