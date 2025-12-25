А-банк розповів, як поставити під контроль списання комісій при оплаті в інтернеті

У пресслужбі А-банку на запит «Мінфіну» пояснили : під час оплати товарів на OLX сервіс часто формує запит як P2P-переказ через сторонні сервіси інших банків, а не як стандартну інтернет-оплату, що й призводить до нарахування комісії.

Як списується комісія

У фінустанові уточнили, що комісія списується відповідно до тарифу «P2P-переказ через сторонні сервіси інших банків» — 0,9% за рахунок власних коштів та 4% за рахунок кредитних. Водночас оплата послуг самого сервісу (наприклад, реклама оголошень) класифікується як звичайна інтернет-покупка і здійснюється без комісії. У цьому випадку йшлося саме про оплату вартості товару.

«Операція, про яку йдеться у відгуку, є саме оплатою вартості товару. У таких випадках OLX часто надсилає запит за згаданим вище тарифом, що спричиняє комісію», — деталізували у фінустанові.

Як повернути комісію

Як зауважують в А-банку, автоматичне повернення комісії можливе лише у разі повного скасування транзакції. Але проблема в тому, що OLX в таких ситуаціях зазвичай повертають кошти окремою новою операцією зарахування.

Для банківської системи це виглядає як дві різні події: перша — переказ коштів, друга — вхідний переказ від продавця.

«Тому комісія за першу успішну операцію не повертається автоматично. Проте, ми розглядаємо такі приклади індивідуально. Питання згаданого клієнту є успішно вирішеним», — підкреслили в пресслужбі А-банку.

Крім того, у банку нагадали, що клієнт може заздалегідь контролювати такі списання, вимкнувши відповідні операції в застосунку àbank24.

«Для цього у додатку àbank24 потрібно перейти в меню: Налаштування картки — Зовнішні перекази — перевести перемикач у положення «Вимк», — порадили в А-банку.

Це дозволить заборонити саме такі операції, не вимикаючи інтернет-оплати загалом.