Криптовалютні M&A-угоди у 2025 році досягли рекордних $8,6 млрд

За підсумками 2025 року ринок злиттів та поглинань (M&A) у сфері криптовалют встановив історичний максимум. Загальна вартість угод склала $8,6 млрд, що майже в чотири рази перевищує показник 2024 року ($2,17 млрд). Експерти пов’язують цей бум із радикальною зміною політики США щодо цифрових активів та приходом інституційного капіталу, повідомляє Financial Times.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Політичний драйвер: Фактор Трампа

Головним каталізатором припливу капіталу стала адміністрація президента США Дональда Трампа. Цього року криптовалюти стали національним пріоритетом США: влада призначила лояльних до індустрії регуляторів, припинила гучні судові процеси проти криптокомпаній та ініціювала створення національного біткоїн-резерву.

«Це був найбільш завантажений рік для криптоугод за весь час моєї практики», — зазначив Чарльз Керріган, партнер юридичної фірми CMS.

Він прогнозує, що хвиля придбань продовжиться і у 2026 році, коли нові правила регулювання в США спонукатимуть традиційні фінансові установи активніше входити в сектор.

Крипторинок проти цін на активи

Цікаво, що рекордна активність у сфері угод зберігається навіть на тлі корекції цін. Хоча біткоїн впав з пікових $126 000 у жовтні до поточних $87 430, це не вплинуло на переговори.

«Ми перебуваємо в розпалі безлічі транзакцій, і падіння ціни ніяк не завадило цьому», — підкреслив засновник Architect Partners Ерік Ріслі.

Найбільші поглинання року

У 2025 році було зафіксовано 267 угод (на 18% більше, ніж торік). Найгучнішими стали:

Coinbase купила Deribit за $2,9 млрд — це найбільше придбання в історії криптоіндустрії.

Kraken придбала ф’ючерсну платформу NinjaTrader за $1,5 млрд.

Ripple поглинула прайм-брокера Hidden Road за $1,25 млрд.

Тріумф IPO та стейблкоїнів

Рік став проривним і для публічних розміщень акцій (IPO). Такі компанії, як Gemini (близнюків Вінклвосс), Circle (емітент USDC) та Bullish, вийшли на фондові біржі. Загалом через 11 крипто-IPO у світі було залучено $14,6 млрд, що виглядає колосально порівняно з $310 млн у 2024 році.

Дієго Баллон Оссіо з Clifford Chance пояснює: традиційні фінансові групи усвідомили, що крипта — це назавжди, і тепер вони скуповують компанії заради їхніх ліцензій (наприклад, для відповідності європейському регламенту MiCA).

Прогноз на 2026 рік

Стейблкоїни остаточно увійшли в мейнстрим, і наступного року попит на компанії в цьому секторі зростатиме. Оскільки в США та Великій Британії набувають чинності нові закони, компаніям доведеться витрачати значні кошти на комплаєнс, що призведе до подальшої консолідації ринку — сильніші гравці будуть поглинати менших, щоб відповідати новим ліцензійним нормам.