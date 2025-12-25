У четвер, 25 грудня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 2 копійки у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу додало 5 копійок.
25 грудня 2025, 10:51
Курс валют у четвер: долар в обмінниках втратив 20 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 20 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 4 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,35 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 50,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,15, євро — 49,65−49,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,07−41,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,36−48,41 грн/євро.
Джерело: Мінфін
