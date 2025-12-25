Binance додала підтримку стейблкоїна KGST, Філіппіни заблокували Coinbase і Gemini: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Binance додала підтримку KGST — стейблкоїна, прив'язаного до валюти Киргизстану

Криптовалютна біржа Binance розширює лінійку фіатних стейблкоїнів, провівши лістинг KGST. Цей актив, розгорнутий на блокчейні BNB Chain, жорстко прив'язаний до курсу киргизького сома у співвідношенні 1:1.

Торги у парі KGST/USDT офіційно стартували 24 грудня. У компанії підкреслюють, що запуск національного стейблкоїна є стратегічним кроком для цифровізації економіки регіону.

KGST має стати надійним інструментом для бізнесу та приватних осіб, дозволяючи уникнути волатильності криптовалют під час проведення розрахунків та транскордонних переказів. Наразі пара вже доступна для використання в торгових ботах та для алгоритмічних ордерів на спотовому ринку.

Філіппіни оголосили війну неліцензованим криптобіржам: під блокування потрапили Coinbase та Gemini

Влада Філіппін перейшла до активної фази очищення крипторинку від іноземних платформ, що працюють без локальної реєстрації. З 23 грудня місцеві інтернет-провайдери почали обмежувати доступ до найбільших міжнародних бірж — Coinbase та Gemini. Рішення прийнято Національною телекомунікаційною комісією (NTC) за поданням Центробанку країни, повідомляє Manila Bulletin.

Загалом під санкції регулятора потрапили 50 торговельних платформ. Центральний банк Філіппін підкреслює: робота без належної авторизації більше не толеруватиметься.

Цей крок став продовженням жорсткої політики регулятора, яка раніше вже призвела до блокування лідера ринку — біржі Binance. Тепер наявність філіппінської ліцензії є критичною умовою для легальної роботи в країні.

Домінування гігантів: 5 проєктів залучили понад 60% усіх коштів на ринку токенсейлів у 2025 році

2025 рік став роком екстремальної концентрації капіталу в криптоіндустрії. Загалом через токенсейли було залучено понад $2,3 млрд, проте левова частка цієї суми — близько $1,5 млрд — дісталася лише п'яти гравцям. Про це повідомляє Incrypted.

Згідно з даними Cryptorank, фінансування проєктів pump.fun, WLFI, Monad, MegaETH та Aztec перевищило результати всіх інших розміщень року разом узятих.

Беззаперечним лідером став майданчик pump.fun, який зібрав $600 млн під час ICO токена PUMP. Зазначимо, що основний етап збору коштів ($500 млн) завершився рекордними темпами — менш ніж за 12 хвилин.

Також аналітики відзначають високу динаміку ринку: три з п'яти найбільших проєктів уже встигли вийти на біржі, що свідчить про стрімке скорочення дистанції між залученням інвестицій та лістингом.

Різдвяне затишшя: спотові BTC- та ETH-ETF втратили понад $280 млн за добу

Напередодні свят криптоінвестиційні фонди зіткнулися з хвилею фіксації прибутку. 23 грудня сукупний відтік зі спотових ETF на базі біткоїна та ефіріуму склав $284,1 млн. Про це повідомляє Forklog.

Найбільших втрат зазнав сектор біткоїн-ETF, де капітал скорочується вже четвертий день поспіль — цього разу на $188,6 млн. Антилідером став фонд IBIT від BlackRock, з якого вивели понад $157 млн.

Сектор Ethereum-фондів також продемонстрував негативну динаміку, втративши $95,5 млн, що фактично нівелювало приплив коштів попереднього дня.

Експерти закликають не панікувати. Вінсент Лю, інвестдиректор Kronos Research, пояснює таку ситуацію технічними чинниками: сезонним падінням ліквідності та плановим ребалансуванням портфелів наприкінці року. На його думку, це не свідчить про зміну глобального «бичачого» тренду.