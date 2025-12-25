Multi від Мінфін
25 грудня 2025, 11:29

Morgan Stanley пророкує три сюрпризи для ринку акцій у 2026 році

Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley виділили три несподівані події, які можуть потрясти глобальний ринок акцій у 2026 році. Його дослідження цитує Business Insider.

Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley виділили три несподівані події, які можуть потрясти глобальний ринок акцій у 2026 році.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Очікування експертів

Експерти здебільшого очікують, що наступний рік буде добрим для ринку акцій, але завжди є сюрпризи та ризики, які можуть змінити прогноз.

«Рік без сюрпризів сам по собі був би сюрпризом», — пишуть аналітики.

У дослідженні говориться, що індекс S&P 500 зросте ще на 13% у 2026 році завдяки високим корпоративним доходам та «поступовому відновленню» економіки США.

Бум продуктивності праці без зростання зайнятості

Економіка США може пережити «бум продуктивності без зростання зайнятості», що чинитиме тиск на інфляцію і відчинить двері для подальшого зниження ставок ФРС.

У цьому сценарії ослаблення ринку праці США допоможе стримати зростання заробітної плати та інфляцію, а прискорення продуктивності допоможе зберегти стабільне економічне зростання, пишуть аналітики Morgan Stanley. За їхніми оцінками, у такому сценарії базова інфляція може знизитися нижче 2%.

«Ця дезінфляція, викликана пропозицією, дає ФРС можливість знизити ставки до рівня, сприятливого для економіки, без побоювань інвесторів з приводу прискорення інфляції, викликаного грошово-кредитною політикою», — зазначають у Morgan Stanley.

Кореляція між акціями та облігаціями знову змінюється

Ціни на акції зазвичай змінюються обернено пропорційно цінам на облігації, оскільки зниження ризикових активів змушує інвесторів шукати безпеку в облігаціях. Ця динаміка змінилася у 2025 році, коли ціни на акції та облігації стабільно зростали протягом усього року.

За даними Morgan Stanley, це частково пов'язано з тим, що останнім часом акції опинилися в ситуації, коли погані новини є хорошими новинами — слабкі економічні дані були позитивними для акцій, оскільки викликали оптимізм інвесторів щодо зниження ставок ФРС.

Однак, на думку аналітиків, ця динаміка може знову змінитись, якщо наступного року інфляція повернеться до цільового рівня ФРС. Казначейські облігації США розглядаються як безпечний притулок та засіб хеджування від інфляції.

Зростання цін на сировинні товари та енергоносії

Сировинні товари, включаючи енергоносії, продемонстрували значне зростання 2025 року, і 2026 року ця тенденція може повторитися. На думку стратегів, це пов'язано з низкою подій, які можуть призвести до вибухового зростання цін на сировинні товари:

ФРС продовжує знижувати відсоткові ставки, тоді як інші центральні банки підвищують їх. Це робить долар США менш привабливим, порівняно з іншими валютами світу, знижуючи його вартість; дешевий долар та стимулюючі заходи сприяють відновленню економіки Китаю, одного з найбільших у світі виробників та споживачів рідкісноземельних та дорогоцінних металів. Також Китай є одним із найбільших споживачів енергії у світі.

«Ослаблення долара і високий рівень споживання в Китаї підштовхують ціни на енергоносії, у тому числі на бензин, який нині перебуває нижче п'ятирічного мінімуму, до нових максимумів», — зазначає банк.

Аналітики загалом очікують, що 2026 рік буде сприятливим для цін на енергоносії та інші сировинні товари завдяки таким факторам, як обмежена пропозиція, зростання попиту на них у зв'язку зі штучним інтелектом та підвищений інтерес до активів-притулків.

Прогноз Saxo Bank

На початку грудня данська Saxo Bank представила свої «шокуючі прогнози» на 2026 рік. Банк публікує їх щорічно, наголошуючи, що це мозковий штурм на тему «божевільних речей», які можуть справдитися, а не пряма інвестиційна рекомендація.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
