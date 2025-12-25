Мережа з продажу товарів для спорту та туризму Athletics оголосила про припинення діяльності в Україні. Про це повідомила пресслужба Athletics.
25 грудня 2025, 9:36
Мережа з продажу товарів для спорту Athletics йде з України: в чому причина
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Яка причина
«Останній роздрібний магазин Athletics припинить роботу 31 грудня 2025 року", — пише пресслужба спортивної мережі.
Причинами припинення роботи магазинів стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики та військові ризики.
Свою роль зіграла неможливість узгодити економіку офлайн-формату при збереженні поточних орендних ставок і вартості енергії.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1