В Бразилії оркестр перетворить коливання ціни біткоїна на музику

Оркестровий проект у Бразилії отримав дозвіл влади на збір коштів для проведення концерту, під час якого коливання ціни біткоїну буде реально перетворено на музичну композицію. Про це пише Сointelegraph.

Що відомо

Представники ініціативи наголосили, що їм дозволено залучити до 1,09 млн бразильських реалів ($197 000) від компаній та приватних осіб. Збір коштів має бути завершено до 31 грудня. Концерт, класифікований як «інструментальна музика», відбудеться у федеральній столиці країни.

Головним елементом проєкту є спеціальний алгоритм, який відстежуватиме ринкові дані біткоїна та пов'язані з ним технічні показники в режимі реального часу під час виступу. Ці дані будуть перетворені на музичну композицію, що визначає мелодію, ритм та гармонію для оркестру.

Таким чином, аудиторія отримає можливість почути волатильність першої криптовалюти та крипторинку в цілому, а традиційні інструменти поєднуватимуться з композицією, керованою даними, пояснили організатори.

Ініціатива була схвалена в рамках закону Руанет (Lei Rouanet), що дозволяє приватним інвесторам отримувати податкові відрахування за фінансування культурних заходів у Бразилії.

